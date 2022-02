Sense mascareta a classe?

Salut confirma la retirada de la mascareta a l'interior de les escoles als més petits a partir del 28 de febrer. L'Associació Espanyola de Pediatria proposa un calendari per la retirada progressiva de la màscara a les escoles, començant per primer i segon de Primària a partir del dilluns dia 28, i reforçant la ventilació. Tercer i quart de primària, a partir del 14 de març; cinquè i sisè, a partir del 28 març; Educació Secundària Obligatòria (ESO), a partir del 25 abril i Batxillerat, el 9 de maig. Pararem amb Daniel López Acuña, assessor de l'OMS.



- És recomanable treure les mascaretes a les escoles?



Des del meu punt de vista, no és aconsellable. No és una mesura que realment que correspongui a la situació que tenim ara mateix. Per començar, quan un es fixa en l'evolució de la pandèmia en el nombre de casos i defuncions i fa una comparació amb països com Espanya amb el Japó, té un ús sistemàtic de la mascareta, es nota una diferència notable tant en la mortalitat com en la incidència, tot gràcies a l'ús general de la mascareta. Quan encara tenim una incidència molt elevada en el nostre país i també tenim una baixa cobertura vacuna alta a la població escolar el pitjor que podem fer és treure la barrera més efectiva que en aquests moments tenim per poder evitar la transmissió especialment en interiors mal ventilats. Recordem que Espanya a prop del 60% dels nens de 5 a 11 anys han rebut la vacuna, però encara teniu un 40% que encara no tenen ni tan sols una dosi, encara és molt baix al percentatge de cobertura amb dues dosis en els menors. També cal recordar que la incidència amb menors de dotze anys és la més gran en totes les franges d'edat, llavors, amb aquesta combinació d'incidència i cobertura vacunal, crec que no ens hauríem de relaxar en cap moment amb les mesures de seguretat, com és l'ús de la mascareta en interiors.