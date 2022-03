Sense comptabilitat com es detectarà una setena onada?

La pandèmia encara no ha acabat, una evidència que ningú nega. Tanmateix, aquesta és una altra evidència que les coses han millorat -i estan millorant- ràpidament a Catalunya. Una sisena onada s'esvaeix ràpidament, impulsada per variants omicrons i altes taxes de vacunació i deixant de comptabilitzar els casos positius de la covid. El següent pas serà treure les mascaretes en interiors a les escoles i després a la resta de la societat. Els experts demanen no ignorar que la Covid encara marcarà el 2022 i el 2023.

Pel que fa a la possibilitat que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ordeni la fi de la pandèmia, els experts també recalquen que fins que no hi hagi una càrrega viral molt baixa i es pugui descartar una nova onada, no serà raonable donar-la per finalitzada. Per saber més detalls parlarem amb l' Investigador d'UdL i professor de ciències de la salut UOC, Dr. Salvador Macip.



- Encara és una mica aviat?

Potser sí, jo estic d'acord amb això. Hem passat a una fase en la qual s'ha optat per fer com si s'hagués acabat la pandèmia o com si fos un virus qualsevol i no és així. Em sembla un comportament una mica arriscat, en aquests moments tenim la variant òmicron, fins ara la més infecciosa.



- I per què es fa?



És difícil d'entendre, no té una motivació epidemiològica, la part científica sembla clara, es sap que quan es treuen restriccions els casos pugen immediatament i és un fet que els polítics ho tenen assumit, però sembla que per ells el cost sanitari serà assumible perquè estem vacunats i hi haurà menys pressió sanitària.



- Si el virus encara circula, es pot crear una altra mutació encara més forta?



Sí, encara no s'ha acabat la pandèmia i sempre existirà aquesta possibilitat. Ara mateix a la Xina la cosa s'està descontrolant bastant i això vol dir que hi ha molt de virus circulant i hi ha la possibilitat de noves variants.