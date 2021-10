SEMAF i RENFE es reuneixen per arribar a un acord

Queden quatre dies de vaga de maquinistes de la Renfe, concretament els dies 7,8,11 i 12 d'octubre. Avui dijous també s'efectuarà una concentració davant de l'estació de Sants. Per saber què podem esperar dels dies que queden, parlarem amb el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona.



- Que podem esperar?



La nostra voluntat és que hi hagi una conciliació de postures, que es puguin complir els serveis essencials que va establir el departament d'empresa i que els clients sàpiguen quina serà la seva mobilitat. Hem de demanar disculpes pels serveis que s'ha donat en anteriors dies per part de l'incompliment d'alguns maquinistes d'aquests serveis essencials, ha fet que donéssim el 50 per cent del servei previst.



- Que ha passat en aquest cas? Els maquinistes diuen que no han rebut l'avís i RENFE diu que si han avisat.



Els perjudicats són milers de ciutadans que han vist afectada la seva mobilitat quotidiana per aquest incompliment de serveis essencials. Nosaltres hem comunicat els serveis mínims a través de correu electrònic certificat. Quan vam veure que els maquinistes s'escudaven en això per no complir-los, vam reforçar i triplicar les vies de comunicació mitjançant burofax o entregues en mà, aquesta cap de setmana es van enviar 1.200 burofaxos, hem fet un esforç per part de la companyia per tal del que els maquinistes compleixin els mínims i que no tinguessin excuses per no fer-ho.



- Per què s'ha arribat a aquesta confrontació?



Tots tenim dret a fer vaga, però el que hem de garantir als clients és la seva mobilitat amb el servei essencial que estava previs, l'incompliment d'aquest servei li hauria de preguntar al sindicat convocant.



- Hi ha previsió de què aquesta vaga es pugui desconvocar?



Des del primer moment que es va convocar la vaga hem dialogat per tal de debatre els arguments de la convocatòria d'aquesta vaga com és el pla d'ocupació de RENFE que preveu finalitzar la incorporació de gairebé mil maquinistes que permetrà crear la plantilla més gran de maquinistes des de l'any 2013.