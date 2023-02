La seguretat social ja té un medicament contra el tabaquisme

El tabaquisme és un problema de salut pública important a Espanya. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), aproximadament el 26% de la població adulta fuma diàriament, cosa que representa milions de persones exposades a riscos per a la salut.

El tabaquisme és una de les causes principals de mort previsible a Espanya, ja que està relacionat amb malalties com ara càncer, malalties cardíaques i pulmonars.

Això suposa una càrrega econòmica rellevant per al sistema sanitari, perquè les malalties relacionades amb el tabaquisme requereixen atenció mèdica costosa.

Per combatre aquest punt, s'han implementat diverses mesures en els darrers anys, com ara l'augment del preu del tabac, la prohibició de fumar en llocs públics tancats i la implementació de campanyes de conscienciació sobre els perjudicis del tabaquisme.

Malgrat aquestes mesures, encara hi ha moltes persones que continuen fumant, especialment entre les poblacions més joves. Això es deu, en part, a la presència de publicitat i a la disponibilitat fàcil del tabac.

Per combatre aquest punt, és crucial continuar intensificant les mesures per prevenir el tabaquisme, especialment entre les poblacions més joves. Això inclou la prohibició de la publicitat de productes tabacars, la implementació de polítiques de prevenció en les escoles i la promoció de programes d'ajuda per deixar de fumar.A més a més, és crític involucrar a la societat en la lluita contra el tabaquisme, fomentant la conscienciació sobre els perjudicis per a la salut i promovent una cultura de no fumadors.

En conclusió, el tabaquisme és una qüestió de salut pública considerable a Espanya, que requereix una acció decidida per part de les autoritats i la societat per combatre-ho. Això inclou mesures per prevenir el tabaquisme, especialment entre les poblacions més joves, i la promoció d'una cultura de no fumadors.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el cap de la unitat de tabaquisme de l'hospital clínic de Barcelona, doctor Jacobo Sellarés (àudio)