És segura la vacuna d'AstraZeneca?

La vacuna AstraZeneca s'ha suspès al nostre país durant quinze dies per precaució mentre aclareixen la possible relació amb els casos de trombosis Europa en total són 11 casos. Brussel·les continua amb aquesta vacuna, hi ha moltes preguntes que es queden en l'aire, per donar resposta a totes elles, tenim al programa a Salvador Masip investigador de la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC.

Com està la situació amb la suspensió de la vacuna?

<< S'està creant una desconfiança i una por contra aquesta vacuna totalment injustificada, la prudència és important evidentment, però el que estem veient és exageració i un clima de pànic que tindrà un efecte negatiu a l'hora de vacunar-se.>>

Pot haver-hi relació entre les vacunes AstraZeneca i les trombosis?

<<Sembla que no, el percentatge de trombosis que estem veient és baixíssim de fet menys que la població normal. El que és important és entendre que quan dues coses passen a la vegada no vol dir que un estigui que usen de l'altre. L'agència europea del medicament diu que no hi ha cap motiu de preocupació i l'OMS també. Les decisions que s'estan prenent per aturar la vacunació les trobem exagerades, sobre el paper no sembla que hi hagi cap relació entre una cosa i l'altra i si hi ha una campanya darrere, és molt exagerada, no oblidem que hi ha una motivació política entre la comunitat europea i AstraZeneca des del primer dia s'estan barallant per problemes de distribució amb els pactes que vam fer i crec que la relació podria haver-hi influència d'aquesta mala relació entre Europa i AstraZeneca.>>

És una qüestió política?

<< Hem de pensar que la vacuna és telefònica és la més barata i la més fàcil de distribuir que tenim ara mateix. A més a més AstraZeneca s'ha compromès a fabricar més dosis que ningú al llarg d'aquest any, per tant comptem molt amb aquesta vacuna per vacunar-nos arreu del món, és una de les vacunes que esperem que cobreixi més part de la població i si estem generant aquesta por injustificada, pot fer molt de mal tant a escala europea com mundial.>>

Hi ha hagut un moviment anti vacuna, ara els seus arguments poden fer encara més mal psicològicament?

<< D'ençà que va sortir la notícia, vam rebre molts missatges de gent coneguda, que van posar la primera dosi i estan patint per si els hi passarà alguna cosa o per si no tindran la segona dosis. Hem de fer una campanya activa per deixar de desconfiar d'aquesta vacuna, no creiem que sigui el motiu de les trombosis.>>