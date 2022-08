Seguiment irregular a l'hora d'apagar els aparadors

Els comerços han començat a aplicar aquest dimecres a la nit el decret d'estalvi energètic que els obliga a apagar les llums dels aparadors a les deu de la nit.

Alguns ho fan directament quan tanquen la botiga a les vuit del vespre. És el cas de la botiga Versace al Passeig de Gràcia de Barcelona, que encara no ha programat l'apagada i els treballadors que pleguen han de tancar totes les llums de manera manual.

D'altres com la joieria Tous o la botiga Gucci ja es van preparar la setmana passada per programar l'apagada anticipant-se a l'entrada en vigor del decret. Tanmateix, el seguiment és irregular, ja que bastants comerços no han apagat els llums ben passades les deu de la nit.

La nova regulació per estalviar energia impulsada pel govern espanyol, i que té com a mesura estrella la limitació de la temperatura a 27 graus a l'estiu i a 19 graus a l'hivern, també obliga els comerços a apagar les llums dels aparadors a les 22.00 h.

La resolució també s'aplica a l'enllumenat dels edificis públics que estiguin desocupats però, en canvi, no obliga els monuments com la Sagrada Família a apagar les llums que l'il·luminen. En aquest cas, serà el patronal que la gestiona qui decidirà què fer amb l'enllumenat.

Aquest decret també obliga els edificis públics a millorar la seva eficiència energètica, ja sigui amb obres de rehabilitació, substituint l'enllumenat o instal·lant sistemes d'autoconsum.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat del tema amb el president de Comertia, David Sánchez (àudio).