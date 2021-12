El sector lleter es manifesta demà a Girona davant la seva situació insostenible

Aquest divendres es manifesta el sector de la llet a Girona per exigir solucions a una crisi greu. Parlaren amb el Josep Maria Freixa, ramader i president de JARC.



- La situació està realment malament.



Està molt malament perquè les matèries primeres continuen pujant com el gasoil, electricitat o el pinso. Això repercuteix en el preu final de la llet i fa que cada cop ens anem endeutant més, tot té un límit.



- Què es pot fer davant d'aquesta situació?



Demanem un preu just per una bona llet i també que s'apliqui la llei de cadena alimentària. Totes les granges hem rebut inspeccions, però no ens consta que cap granja hagi rebut alguna visita i inspecció del departament demanant el contracte a veure si es compleix el preu i cobreixen els costos de producció i que aquesta inspecció se'n vagi la distribució final i faci components a un preu just a tota la cadena alimentària perquè si no estem abocats a tancar. Som un sector que tenim una crisi estructural, hauríem de fer que la llet tingui un preu en el qual tot els supermercats el puguin tenir a baix cost. L'observatori de la llet en els últims cinc anys analitza unes quantes granges i fa els costos i els ingressos, en els últims cinc anys només hi ha dos que van tancar amb beneficis i el global dels cinc anys surt amb pèrdues. També Hem de sumar l'increment del 30% de les matèries primeres que és un 60% del cos total de la llet fa que la situació sigui molt greu.



- Aquestes pràctiques comercials haurien de tenir un límit.



És una situació molt perversa perquè Espanya i a Catalunya són deficitàries de llet produint un 80% de la llet que consumim i històricament el preu percebut era el preu de França que ens exportava llet més el transport i resulta que ara ens està cobrant més. Hi ha una gran distorsió en el mercat.