El sector inmobiliari alerta de que la limitació del preu del lloguer agreujarà l 'accés a l 'habitatge

Dimecres, 15 de juliol d, el Sindicat de Llogaters ,conjuntament amb el Departament de Justícia, va presentar una proposició de llei al Parlament per a limitar el preu del lloguer. Davant d'aquesta preocupant situació, les entitats que agrupen gran part del sector immobiliari, volen alertar que aquells sectors de població més desfavorits o en situació de vulnerabilitat no veuran augmentades les seves opcions a accedir a un habitatge de lloguer com a conseqüència de l'aprovació d'una normativa d'aquestes característiques. Evidentment, el dret a un habitatge digne ha de ser garantit per l'administració pública amb la implicació i col·laboració del sector privat, però amb l'aprovació d'aquestes mesures el sector públic està traslladant al sector privat la responsabilitat de donar resposta a la problemàtica de l'escassetat d'habitatge social, a més d’adoptar mesures que es mostren contràries a la protecció que la propietat privada rep explícitament en l'article 33 de la Constitució. La inexistència d'un parc públic de lloguer és responsabilitat de les administracions públiques i no dels propietaris privats.Segons Lorenzo Viñas,Gerent del Col.legi d Administradors de Finques de Barcelona i Lleida " Cal buscar el just equilibri entre la protecció de l'inquilí i la defensa legítima dels interessos dels propietaris. Per això es fa indispensable adoptar mesures que Per tant, la limitació del preu del lloguer no només tindrà un impacte directe en la seva economia domèstica, sinó que provocarà que en molts casos decideixin retirar el seu patrimoni familiar del lloguer per passar-lo a la venda o a altres alternatives alienes al lloguer residencial.venien promovent anteriorment per l'Estat. Tot plegat, sense cap mena de dubte, produirà una major escassetat d'habitatges i un deteriorament de parc immobiliari, fet que agreujarà més encara la situació".