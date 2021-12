El sector hostaler de Tarragona i l'Ebre dona per perdudes les festes

El sector hostaler del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre dona pràcticament per perduda l'activitat prevista durant les festes de Nadal i cap d'any arran de les noves restriccions aprovades pel Govern per frenar la pandèmia de covid-19.

Després de l'anunci de les noves mesures aquest dilluns al vespre, els establiments viuen una jornada marcada per un degoteig constant d'anul·lacions de reserves.

En el cas dels restaurants, a més, la gran majoria havia ja fet les compres amb antelació per als àpats dels principals dies festius. Les associacions que els agrupen no amaguen la preocupació i la incertesa d'un sector que se segueix reivindicant com a segur i que reclama ajuts de les administracions si no poden treballar.

"Estem molt preocupats perquè hi ha moltes cancel·lacions, molts restaurants han decidit no fer sopars per Cap d'Any i s'hauran de tornar els diners a totes les persones que havien reservat; serà un Cap d'Any insalvable", ha explicat Francesc Pintado, president de l'associació d'empresaris d'hostaleria de tarragona, a Herrera a COPE Catalunya i Andorra (àudio).

El gremi critica que el Govern hagi establert el 50% d'aforament a l'interior dels establiments i el 100% a les terrasses i que no s'hagin consensuat les noves mesures. "En ple mes de desembre com a molt es podran fer cafès al matí o mitja tarda, els sopars són inviables a les terrasses. Què hem de fer?, la situació és molt complicada", ha valorat.

Existeix, sobretot, una sensació compartida de marxa enrere, de retorn a la situació de fa un any. Novament, ratifica Arantxa Codorniu, de l'Associació de Restauradors d'Amposta, amb les cambres frigorífiques plenes. Com ja és habitual, els establiments intenten anticipar les seves compres i només deixar l'essencial per última hora, una tendència que enguany s'ha estès encara més davant l'amenaça prèvia d'una vaga de transportistes.

Codorniu reivindica la seguretat dels restaurants i l'hostaleria. Recorda que ja han hagut d'assumir la tasca de reclamar als clients el passaport covid per controlar l'accés. Servir menjars per emportar –a preus inferiors no resol el problema, segons apunta. "Les trobades familiars es faran igual i no seran de deu persones: les famílies som d'estar tots junts i volem que la família estigui unida. La gent no ho complirà i ho farà en cases particulars: deixeu-nos treballar a nosaltres", subratlla.

Per al sector, doncs, l'escenari que dibuixen les restriccions no deixa lloc a l'optimisme. Mallorquí explica que confiaven en els sopars i dinars d'empreses, després d'un estiu i un pont de la Puríssima "força bo".

"Volíem acabar l'any amb una mica d'empenta per salvar-lo, no només ens afecta a nosaltres sinó que és una cadena que afecta a les peixateries, carnisseries, distribuïdors, majoristes; venim d'un any i mig en què el 10% dels establiments de la demarcació de Tarragona han tancat forçadament per la pandèmia, veurem quants més hauran de tancar d'aquí a finals de l'any", ha afegit.