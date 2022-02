El sector educatiu indignat amb el departament d'educació

El pròxim curs escolar començarà abans: el 5 de setembre per als cicles d'infantil i primària i el dia 7 per a l'ESO, el batxillerat i l'FP. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Durant el setembre hi haurà jornada reduïda a infantil i primària i hi haurà un dia més de vacances de Nadal i un dia extra de lliure disposició (es passarà de tres a quatre dies).

D'aquesta forma, la reorganització del calendari escolar no suposarà un increment d'hores lectives. El Departament d'Educació avançarà un mes dels nomenaments de la plantilla estructural, al juny. El curs acabarà el 22 de juny per a infantil i primària i el 20 per a la resta d'etapes.

Aragonès ha afirmat que el canvi de calendari respon a necessitats pedagògiques i també té l'objectiu de facilitar la conciliació familiar. Ha afegit que aquesta és una demanda "històrica" d'un sector de la societat.

Amb el canvi, el Govern vol evitar també la "desconnexió" que es produeix durant l'estiu, pel llarg període de vacances.

L'horari lectiu del setembre finalitzarà a les 13 hores però es garantirà el servei de menjador i l'espai del migdia fins a les 15.30 hores. Aquest nou calendari serà d'aplicació per a tots els centres de Catalunya, independentmetn de la seva titularitat. Així, els centres concertats, que ara no fan jornada continuada al juny, sí l'hauran de fer al setembre.

El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha dit que més enllà de les 15.30 hores seran els centres els que hauran d'organitzar l'activitat de lleure, com ha afirmat que ja es fa al juny.

Precisament sobre això, Aragonès, ha dit que es volen generar més igualtat d'oportunitats i beneficiar especialment aquells alumnes que a l'estiu no tenen recursos econòmics per poder participar de les activitats de lleure educatiu.

El còmput total d'hores es manté per aquest dia de més de vacances al Nadal i el dia més de llirue elecció, que Educació recomana que es faci durant el segon trimestre.

El primer trimestre finalizarà el 21 de desembre. Cal tenir en compte però que els instituts no faran jornada intensiva al setembre sinó que el seu horari serà l'habitual.

Nomenaments un mes abans

Per tal que els centres puguin estar a punt el 5 de setembre, Educació avança un mes els nomenaments per conèixer la plantilla estructural del curs següent. Així, aquests passaran a fer-se a finals de juny i no de juliol com es feien fins ara.

Cambray ha defensat també que el fet que durant tot el setembre l'horari lectiu sigui fins les 13 hores –els docents hi hauran de ser als centres fins a les 15 hores- permetrà que els professionals tinguin una hora més diària de coordinació. En tot cas, ha assegurat que el canvi no incrementarà les hores laborals d'aquests docents.

Mesura comunicada a les direccions amb un correu

La mesura s'ha comunicat a les direccions dels centres educatius a través d'un correu aquest mateix dijous, poc abans que Aragonès fes l'anunci públic.

De fet, l'equip directiu de l'Escola Baldiri Reixac de Barcelona, on s'ha fet la roda de premsa, ha assegurat que desconeixia que aquest era l'anunci que s'anava a fer i se n'ha assabentat durant la roda.

Cambray ha explicat que s'havien fet consultes "informals" amb famílies, equips, directius i professorat. Ha afegit que a partir d'ara parlarà amb sindicats i "amb qui faci falta".

D'altra banda, el canvi del calendari no afecta els processos de preinscripció i matriculació establerts.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura (àudio).