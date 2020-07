El sector de la discapacitat demana presència al Procicat per fer front a nous brots de Covid-19

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) ha demanat a a la Generalitat que se l’inclogui en el Procicat o, en el seu defecte, que es creï un comitè d’emergència específic per a les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental per pal·liar els efectes d’una segona onada de contagis de coronavirus. Antonio Guillén, president de COCARMI, afirma que a " la primera onada de la covid-19 “ha posat al descobert les febleses del nostre sistema a l’hora de donar resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental i les seves famílies“. Actualment, segons la COCARMI, la coordinació entre el sector social de la discapacitat i les administracions públiques és insuficient.

Sense accés a la informació ni a les aplicacions sobre la covid-19

Des de la COCARMI asseguren que, durant la pandèmia, els materials informatius de cara a la prevenció del coronavirus no es van fer accessibles a les persones amb discapacitat sensorial. Tampoc les aplicacions per fer seguiment a les persones contagiades no eren, segons el col·lectiu, accessibles a les persones amb discapacitats físiques i/o problemes de salut mental.

Una altra de les problemàtiques que s’han trobat persones del col·lectiu és no poder sortir de les residències per anar a treballar, ja que n’hi ha que viuen en aquests espais i encara estan en edat laboral.

Inclusió per a la reconstrucció

Les reclamacions del sector van encaminades no només a construir sistemes més inclusius i capaços de respondre a les situacions complexes davant d’una segona onada de coronavirus, sinó també alhora de la recuperació de cara a la nova normalitat. Es tractaria, segons la COCARMI, de desplegar una Pla de Reactivació Econòmica i Protecció Social incorporant mesures específiques per al col·lectiu.