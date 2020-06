El secreto que desconocías para alargar la vida del aceite de freír

El arte de freír un huevo o unas patatas necesitan enseñanzas diferentes. El huevo frito siempre en una buena sartén, en cambio las patatas fritas, las croquetas, los calamares o las empanadillas prefieren una freidora. Así lo ha contado hoy en Herrera en Cope Catalunya i Andorra, Manuel Vivas, portavoz de la OCU( Organización de Consumidores y Usuarios). Si somos capaces de utilizar adecuadamente la freidora podemos hacer hasta 25 frituras con el mismo aceite. Un aceite que debe ser, preferentemente, de orujo de oliva. También podemos freir de forma saludable y hasta casi profesional con aceite de maíz o de girasol.

TROZOS DE PATATAS GRANDES, ACEITE BIEN CALIENTE Y QUE NO ESTÉ DEGRADADO

Los secretos, según los consejos de la OCU, para superar las veinte frituras son: "Corta trozos grandes; cuanto más finos y pequeños sean, mayor es la superficie por unidad de peso en contacto con el aceite y más se impregnará. Fríe con aceite bien caliente; a altas temperaturas el alimento hará costra antes e impedirá la entrada de aceite en el alimento. Y como se hará antes, el tiempo de contacto con el aceite será menor, y se absorberá menos cantidad. No uses aceite degradado, ya que el tiempo de fritura se alargará y la absorción de aceite será mayor".

NUNCA TIRES EL ACEITE USADO AL FREGADERO

Además existen otras premisas que debes seguir para aprovechar al máximo el aceite sin oxidarlo. Serian : "Mantenlo alejado de la luz y el calor así evitarás que se oxide o se enrancie.Tapa la freidora, si no hay contacto con el oxígeno, no se estropeará antes de tiempo. No frías a más de 180º y tampoco mucha cantidad a la vez. Aproximadamente entre 150-200 gramos por litro de aceite. Y nunca esperes a que el aceite se enfríe entre tanda y tanda de alimentos". Para acabar, recuerda siempre que el aceite usado no debe verterse por el fregadero, debe llevarse al punto limpio más cercano.