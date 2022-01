S’autoritza la pastilla antiviral de Pfizer

L'Agència Europea de Medicaments a aprovat la utilització de la pastilla de Pzifer contra la covid-19 i ell govern espanyol ha comprat 344 mil dosis i aniran destinades a persones concretes que estiguin patint la malaltia. Parlarem amb el doctor Ferran Moraga-llop, vicepresident de l'Associació espanyola de vacunologia.



- Com s'aplica aquesta pastilla?



Aquesta pastilla es diu Paxlovid del laboratori Pzifer i es tracta d'un antiviral, però que té unes indicacions molt concretes és a dir es donarà aquelles persones que comencen la malaltia s'ha d'administrar durant els tres o cinc primers dies del començament dels símptomes i que tinguin factors de risc que fan que la malaltia es compliqui i requereixi hospitalització. Té l'avantatge que es pot donar per via oral cosa que no hi havia fins ara.



- Pot tenir efectes secundaris?



En primer lloc, el que té són moltes contraindicacions, com per exemple, no es pot donar en una embarassada, si la dona està donant el pit, ha d'interrompre la lactància o en casos d'insuficiència renal o hepàtica. Quant a la substància en si, els efectes secundaris poden ser diarrea, vòmits o una alteració en el sentit del gust. És un tractament que ha de ser precoç, s'ha de donar abans que el pacient estigui molt greu.



- En un futur hi haurà una pastilla per tothom?



Podria ser, a més a més aquestes pastilles són molt importants en aquests moments perquè no oblidem que la tercera i la quarta dosi que rebran aquests malalts que tenen una situació immunosupressió greu, molts d'ells no responen malgrat les dosis de vacunació i, per tant, aquesta pastilla seria la forma de preveure l'evolució amb complicacions.