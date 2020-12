Saps les noves mesures de la desescalada a Catalunya?

El Pla Territorial de Protecció Civil, el Procicat, va aprovar dissabte el relaxament d'algunes de les restriccions del tram 1 de la desescalada per la pandèmia de Covid-19. Avui a Herrer a a Cope Catalunya i Andorra parlem amb Inma Soler, subdirectora de Protecció Civil. La principal mesura és que a partir d'aquest dilluns podran obrir els centres comercials a l'aire lliure i els tancats amb un aforament màxim del 30% garantint sempre el control dels accessos i les condicions de ventilació.A més, el Procicat ha decidit que el tancament perimetral del cap de setmana passi a ser de municipal a comarcal a partir de divendres que ve. Es mantenen, però, les restriccions per entrar i sortir de Catalunya. Pel que fa a les activitats culturals, el Procicat ha decidit mantenir els aforaments al 50% amb un màxim de 500 persones com a norma general. Però aquest límit, que havia estat criticat per institucions com el Liceu de Barcelona, es podrà ampliar fins a 1.000 persones sempre que es pugui garantir la ventilació reforçada del local. Responsables del Departament de Salut havien dit durant la setmana que aquesta ampliació de l'aforament només es podia fer en el pas al tram 2, però que la decisió depenia de "l'evolució dels indicadors epidemiològics". Per poder fer aquesta ampliació d'aforament s'haurà de presentar una declaració responsable al Departament de Cultura i a l'ajuntament on es faci l'activitat. Aquesta declaració responsable haurà de detallar les característiques dels sistemes de ventilació i els controls d'accessos i mobilitat dins del local. Pel que fa als actes religiosos es mantè el 30 per cent de l'aforament però també es podrà ampliar. L'ampliació podrà ser igualment fins a 1.000 persones si és a l'aire lliure o si es garanteix una ventilació reforçada. El permís caldrà demanar-lo també amb una declaració responsable.