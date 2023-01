SAP-FEPOL denuncia les condicions de policies a inspecció de treball

Parlarem de la situació dels agents de Mossos d'Esquadra de les Borges Blanques amb la portaveu de SAPFEPOL, Imma Viudes.



- Per posar en situació els oients, els agents de Mossos d'Esquadra de les Borges Blanques s'han de canviar el pàrquing?



Tenint en compte la situació climatològica que tenim actualment, és inaguantable. En tot el territori hem tingut alguns problemes en algunes comissaries d'amuntonament de persones, evidentment cada cop són més efectius i les infraestructures són les que són llavors ens estem trobant per exemple a les Borges blanques que els efectius s'han hagut de posar taquilles directament el pàrquing de la comissaria. En aquella es donen alguns casos on s'ha de fer transport de marihuana, ens trobem que els companys fa molta pudor d'aquesta herba i es volen dutxar, però ho han de fer a la zona de dutxes i després baixar fins al garatge en tovallola on es troben a personal de manteniment, és a dir, intimitat zero.



A més a més, en aquesta comissaria i en un altre s'estan fent també als brífings en el garatge, que és el moment en el qual es passen les novetats policials com per exemple el que ha passat en aquell torn i en l'anterior llavors en aquella situació es dona informació molt sensible en un garatge per on passa a tothom per allà transiten persones que no tenen res a veure amb l'activitat policial i que poden escoltar informació que no haurien d'escoltar.



Per tot això que acabo d'exposar, s'ha denunciat a inspecció de treball. Van dir que el desembre posarien uns mòduls, però finalment no ha estat així ara ens estan instant que en aquest trimestre ho faran, però això ens fa falta ara mateix amb aquestes temperatures.