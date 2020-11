"Sanitaris per tothom" lavabos portàtils gratis

Una companyia de lavabos portàtils ofereix als ajuntaments de Catalunya instal·lar sanitaris de franc als carrers . Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb Gerard Santasusagna director de Màrqueting d’WC Loc. L’empresa WC Loc ha posat en marxa la iniciativa “Sanitaris per a tothom”, amb què vol ajudar tots els treballadors que passen moltes hores al carrer. Recorden que amb el tancament de la restauració s’han quedat sense llocs on fer les seves necessitats. L’empresa posa a disposició de les administracions catalanes fins a cinc tipus de sanitaris diferents, tant per a homes com per a dones, unipersonals o que puguin utilitzar més de dues persones alhora, i fins i tot un sistema de dutxes per a qui ho necessiti. El director de Màrqueting d’WC Loc, Gerard Santasusagna, explica que: “ Volen facilitar la vida als que es guanyen la vida recorrent el territori, i que ofereixen productes ecològics i sostenibles. Transportistes, taxistes, comercials, repartidors, missatgers... no poden fer les seves necessitats on les feien abans”. Els ajuntaments només hauran de pagar el cost de neteja i transport dels mòduls. La instal·lació i el manteniment anirà a càrrec de l’empresa mentre duri el tancament de bars i restaurants.

