S'analitzen per primer cop l'evolució recent de la neu a les cotes elevades del Pirineu català

Un estudi on participa la universitat de Barcelona ha revelat les tendències recents en l'evolució de la neu al Pirineu Oriental, és un estudi que s'ha publicat a la revista Internacional Journal of Climatology en el qual han participat investigadors de la universitat de Barcelona, tenim a un d'ells amb nosaltres, Josep Bonsoms.

-Està disminuint la neu al Pirineu?

Va en funció del període temporal que es triï, pots tenir unes tendències diferents. Hem analitzat les dades del servei meteorològic de més de 2000 m i estem trobant una estabilitat del mantell nival a partir de l'any 1980 fins a l'actualitat i de l'any 2000 fins a l'actualitat.

-Quina conclusió heu tret?

Que a més de 2.000 metres la precipitació des del patró climàtic que determina les tendències de la neu i per tant la poca variabilitat de la precipitació determina que les tendències de la neu siguin baixes o escasses.

-El canvi climàtic ha pogut provocar aquesta situació?

El canvi climàtic ho veiem amb l'augment de les temperatures i el que portarà serà una fusió molt més ràpida de la neu i una disminució de la temporada i del gruix de neu ja estarà molt més accentuat a cotes baixes.

-Tot apunta que el canvi climàtic està afectant les precipitacions de la neu en aquesta altitud.

Hi ha estudis que et diuen que sí i d'altres que no. El que s'ha trobat a l'Àrtic, és que la temperatura del mar comporta que hi hagi més precipitació. En el cas del Mediterrani, si podem definir un marge temporal de dos-cents anys fins a l'actualitat i agafem tota la sèrie de precipitacions llargues, el que ens trobem és que hi ha algunes que tenen tendència a augmentar la precipitació en forma de neu o en forma líquida, però tenim altres sèries que ens donen una disminució de la variabilitat climàtica en el Mediterrani i això provoca que no es pugui donar una resposta contundent sobre aquest tema, l'efecte hivernacle no es sap fins a quin punt està propiciant que augmenti o disminueixi la precipitació.