"El Salvamento Acuático en España y Cataluña va con 20 años de retraso"

Ramsés Martí, socorrista, constata que la temporada de playas cada vez empieza antes y se alarga más. En Cataluña hay casi 700 kilómetros de costa aunque no en todos los casos se puede garantizar que la vigilancia sea la suficiente. Martí denuncia que "la profesión sigue trabajando en precario" aunque ya no es una ocupación sólo para gente joven, de 16 ó 17 años, que necesita sacarse un dinero en verano. "Hay mucha gente preparada, de 40 años o más, pero por desgracia, el sector, quizá por desídia, sigue trabajando en precario". En Salvamento Acuático, en España y Catalunya "vamos con 20 años de retraso respecto a otros países donde se considera mejor a la profesión".

(ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA CON RAMSÉS MARTÍ, SOCORRISTA)

La de socorrista es una profesión ligada a la estacionalidad y de ahí, dice Ramsés Martí, la precariedad. "Parece que las playas desaparezcan en septiembre y no vuelvan hasta Semana Santa, eso si hace buen tiempo", dice, pero ya esto hace tiempo que ya no es así. Pide más flexibilidad en los horarios porque "no tiene sentido que el socorrista se vaya a las 18h de la tarde cuando la playa se queda llena de gente". Se queja de que los horarios "no se han actualizado".

Martí pide a los bañistas seguir unas recomendaciones que son de sentido común pero que no siempre se tienen en cuenta. "Todos tenemos que ser corresponsables de nuestra seguridad, tanto si en la playa hay vigilancia como si no", afirma. No hay que correr riesgos y no hacer nunca actividades que ya intuimos que pueden ser peligrosas. Es importante no alejarse de la costa, no nadar más de lo que podemos y no utilizar equipos inadecuados o sin preparación.

El año pasado, durante la temporada de playa, 21 personas murieron ahogadas en Cataluña. El 44% murió mientras el servicio de vigilancia estaba activo y había bandera verde en la playa.