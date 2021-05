Salvador Sobral publica demà "Bpm"

Demà 28 de Maig es publica el nou àlbum de Salvador Sobral "bpm" i el dia 27 de juny actuarà al festival jardins de Pedralbes. Avui parlarem amb ell en el programa de Herrera a Cope Catalunya

-Has compost aquest disc íntegrament tu sol amb Leo Aldrey?

La primera vegada que he tingut el coratge d'escriure les cançons, perquè sóc un cantant amb algunes carències, però com compositor no ho sé, així que ja veurem el que la gent pensa.

Està compost aquest nou àlbum amb molts idiomes, podem trobar portuguès, anglès o castellà.

Sí, crec que les diferents llengües donen diferents possibilitats d'Interpretació i de composició també perquè jo no tinc barreres a l'hora de cantar en xinès, rus o català. Crec què són com pedals per un guitarrista però en aquest cas per la meva gola.

El dia 24 març es va publicar el primer senzill "Sangue do meu sangue", quan el Leo va veure la lletra que va pensar?

No sé què va pensar, però en dues hores em va enviar l'estructura harmònica i melòdica i el fet que la música i la lletra estan fetes una per l'altra, passa molt poques vegades.

-Com ha estat la teva vida després de guanyar el festival d'Eurovisió, per què set veu una persona tranquil·la?

La meva dona riu quan la gent li diu que jo sóc tranquil perquè la veritat és que no ho sóc per res, és tot aparença.

-Com veus del món de la música en aquest moment?

La veritat és que ho veig molt bé, sento que ja no es fa la música sense pensar perquè ja hi ha molta cosa i quasi tot ja està fet, hi ha molta competència.