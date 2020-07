Salvador Macip: “A Barcelona estem en un moment crític”

El doctor en genètica molecular i investigador de la Universitat de Leicester i de la UOC, Salvador Macip, té clar el perill que suposa l’increment de casos de coronavirus a la zona més densament poblada del país, l’àrea metropolitana. “A Barcelona estem en un moment crític”, . Considera que cal actuar ràpid fent més proves i rastejant els casos per evitar “el que hem vist a Lleida”, i que els brots es converteixin en un pic.

Barcelona i l’Hospitalet són la mateixa zona

Macip considera que els brots de l’Hospitalet i Barcelona no es poden separar i que s’haurien de tractar com una mateixa zona. “Considerar que a Barcelona hi ha 24 brots i no comptar els de l’Hospitalet és un error”. En aquest sentit, creu que l’àrea metropolitana és la zona més perillosa del país perquè és la més densament poblada i que, per tant, després del Segrià, és on cal ara centrar l’atenció.

Calen contingents de rastrejadors preparats

Sobre si hi ha prou rastrejadors per poder fer el seguiment de tots els contagis, Macip considera que cal estar preparats per poder respondre amb rapidesa segons la situació. “Quan no hi ha casos, amb 100 te’n sobren. Però tan bon punt comencem a veure més casos, has d’estar preparat per tenir un altre contingent de rastrejadors”. I així, anar-los afegint de 100 en 100, creu Macip, fins arribar als 2.000 rastrejadors que alguns experts apunten que són necessaris amb la situació d’ara.

La mateixa alcaldessa, Ada Colau, va reclamar aquest dilluns a la Generalitat que n’augmenti el nombre. En aquest sentit, el doctor en genètica molecular critica que s’hagi fet el desconfinament “sense estar preparats pel que venia després”. “No ens hem preparat prou bé. No tenim prou test ni prou rastrejadors”, lamenta. Per Macip, sense fer més test, sense rastrejar els contactes i sense poder tancar zona quan els casos “es descontrolen” els brots aniran creixent fins a convertir-se en una onada.

A l’Hospitalet hi ha transmissió comunitària

A l’Hospitalet ha començat la transmissió comunitària, però veu “poc factible” el confinament perimetral..Assegura que la situació no és la mateixa que a Lleida perquè s’ha actuat abans. Sobre els rastrejadors ha dit que n’hi ha suficients, però en un altre moment ha reconegut que en falten ara mateix, i que en pocs dies millorarà la situació. També ha assegurat que a Barcelona la situació no s’està complicant, tot i que s’està fent un especial seguiment per la seva proximitat amb l’Hospitalet.