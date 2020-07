Salut recomana als veïns de 3 barris de l'Hospitalet no sortir de casa si no és necessari

La Generalitat ha recomanat als veïns dels barris de la Torrassa, la Florida i Collblanc, a l'Hospitalet de Llobregat, que no surtin de casa si no és estrictament necessari.

Una "recomanació ferma", que no obligació, que demanen mantenir a partir d'aquest dimecres i durant els pròxims 14 dies per aplanar la corba de contagis en aquestes àrees de la ciutat, on viuen unes 100.000 persones i que són a tocar de Barcelona. De fet, dos dels barris són fronterers.

Què no es pot fer?

Per aconseguir revertir la transmissió del virus, es prohibeixen les reunions de més de 10 persones, tant en l'àmbit públic com privat, i es demana que siguin de l'àmbit familiar.

Se suspenen les activitats culturals i esportives -les pistes a l'aire lliure ja es van tancar- i tampoc poden funcionar els locals d'oci i els gimnasos, cines, teatres o parcs lúdics infantils.

En canvi, biblioteques i museus, i també els casals d'estiu, on van més de 3.000 infants, continuaran funcionant amb les restriccions i mesures de prevenció establertes ara.



Als bars i restaurants, l'aforament queda limitat a la meitat a l'interior, mentre que a fora caldrà mantenir 2 metres de distància entre taules i grups de persones. No es podrà consumir a la barra. A més, es recomana fer les comandes a domicili en comptes d'anar a l'establiment.

"Si hem de fer algun sopar i ho podem deixar per d'aquí a 15 dies, ho hem de deixar. És la recomanació ferma de Salut"

La responsable de Salut i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, després d'una reunió amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, han anunciat les mesures contra els brots de Covid a la ciutat, on hi ha 300 casos actius.

Vergés ha destacat que s'han de reduir al màxim les sortides i el contacte social:

"Tot allò que es pugui fer, que es faci a distància, recollint comandes telefònicament i vigilant molt bé els aforaments. És molt important baixar el nivell d'activitat social que hi hagi en aquests barris durant els propers 14 dies. Que no es facin reunions amb més de 10 persones, tant en l'àmbit públic com el privat. Així podrem recuperar la vida social al més aviat possible."