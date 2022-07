Salut reclama que tothom porti mascareta al transport públic: “És obligatori”

El Departament de Salut recorda que encara és obligatori portar la mascareta posada al transport públic i insisteix en la importància de complir el requeriment, sobretot amb l’actual increment de contagis de la setena onada. El conseller, Josep Maria Argimon, critica que hi ha persones que no en porten i ho ha considerat una “falta de respecte” envers la resta d’usuaris. “És obligatori”, ha recordat.

A més, Argimon també fa una crida a la prudència de les persones més vulnerables i els recorda que, precisament, es poden protegir posant-se la mascareta en espais interiors. Una recomanació que també va fer la ministra Carolina Darias fa uns dies. Ara bé, tot i aquest avís, Salut descarta que es puguin tornar a imposar restriccions a Catalunya. “No està sobre la taula perquè la situació és absolutament diferent de la de fa un o dos anys”, assegura.

Recordatori de recomanacions per evitar contagis

Amb la desaparició de la majoria de restriccions, darrerament algunes de les recomanacions per evitar contagis s’han relaxat. Per això, el Comitè Científic Assessor de la Covid donarà a conèixer aquest dimarts un catàleg de recordatori de quines són les pautes que cal seguir per evitar contraure la covid.