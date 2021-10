La salut comença per dormir bé

En el programa d'avui tractarem la son i la salut mental, tenir un bon descans i una bona qualitat de la son influeix en altres aspectes. Parlarem amb el Doctor Francesc Segarra de la clínica de la son.

- Com és d'important dormir bé?

Si, potser no li prestem atenció O no som conscients fins que realment tenim problemes per fer-ho. El dormir bé és un plaer que normalment ve sol, però quan no ho fem notem el malestar l'endemà.

- Hi ha una definició tècnica o científica per definir una bona qualitat de la son?

Tenim uns paràmetres fisiològics que podem mesurar i que ens diu si una persona ha dormit bé o malament. Va en funció del tant per cent del son profund o de l'índex de fragmentació del son o l'eficiència del son, és a dir, hi ha una sèrie de paràmetres objectius, el problema està que no ens fem contínuament anàlisis del son i és necessari per seguir aquests paràmetres. L'única manera que té una persona per saber si el seu son és de qualitat o no, és sobretot fixar-se en l'estat lluç, ja que l'insomni és una alteració de 24 hores, si et trobes malament durant el dia com per exemple si tens somnolència, estàs cansat o tens dificultats per concentrar-te. Depèn de com estem durant el dia, podem intuir si hem de fer alguna mena d'intervenció.

- Un "curt dormidor" pot tenir també aquests problemes?

Una persona que dorm unes cinc o sis hores i l'endemà es troba bé, no hi ha cap problema. Nosaltres agafem la corba de la normalitat entre la població, una persona adulta i sana té una mitja estadística on necessita aquestes 7 o 8 hores, després hi ha dues cues, un 5% de la població que és el curt dormidor que amb 5-6 hores ja té suficient i per una altra banda hi ha un altre 5% que és el llarg dormidor que necessita unes 9-10 per funcionar bé.

- Quina relació hi ha entra la son i la salut mental?

Hi ha moltíssima i aquesta relació és bidireccional, va cap a les dues bandes, és molt difícil dormir bé si una persona té problemes de tipus psicològic i també sabem que una persona que dorm malament de forma crònica afectarà el seu estat anímic.