El saló de l'ocupació obre portes

El saló de l'ocupació i Bizbarcelona –que ocuparan el palau 1 del recinte de Montjuïc–, estan organitzats per Fira de Barcelona, promoguts per l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, i recolzats per la Diputació de Barcelona, Pimec, l‘Àrea Metropolitana de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona.

Enguany el programa conjunt del Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació inclou unes 200 activitats, entre conferències i taules rodones, demostracions, tallers (workshops), així com sessions per ampliar la xarxa de contactes professionals o descobrir sectors amb oportunitats laborals.

Hi haurà, a més, una àrea d’estands per interactuar amb empreses de serveis i entitats vinculades amb la promoció econòmica i recursos ocupacionals juntament amb espais d’assessorament i informació personalitzada.

El primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona i president del Bizbarcelona, Jaume Collboni, subratlla que “els dos esdeveniments volen visibilitzar que la capital catalana és un gran node de talent laboral i emprenedor, ple de possibilitats per millorar l’ocupabilitat, crear negocis, transformar organitzacions i donar forma a nous serveis adreçats a la ciutadania.

Els dos salons sumaran, així, oportunitats per dinamitzar i interconnectar el potencial del talent en l’àmbit de l’ocupació i de les empreses”.

Focus en el talent En aquest sentit, les propostes comunes de tots dos salons conflueixen en una zona compartida dedicada a potenciar, orientar i connectar el talent, un actiu clau per a tots els perfils de visitants convocats a aquesta cita firal.

Per una banda, les persones emprenedores i les empreses necessiten gestionar, impulsar i incorporar el talent adient per als seus nous projectes o per transformar els negocis.

I, per l’altra, les persones que accedeixen per primer cop o ja en formen part del mercat laboral poden desenvolupar noves habilitats o reinventar-se professionalment per adaptar-se als canvis que venen.

Així, dins d’aquesta àrea comuna dedicada al talent, hi haurà una sala de conferències on s’impartiran xerrades sobre tendències, bones pràctiques o coaching amb ponents com Silvia Bueso, que parlarà de com aconseguir els objectius fixats, entre molts d’altres.

També s’analitzaran les repercussions de la reforma laboral amb els sindicats a Catalunya d’UGT i CCOO, i es parlarà d’exemples d’empreses que potencien el talents femení, jove, inclusiu o digital; o a compartir experiències d’economia social i solidària. Igualment, destaca un programa de tallers enfocats a preparar-se per desenvolupar noves habilitats i capacitats com ara el lideratge, les competències digitals o la negociació, entre d’altres; una sala on es presentaran oportunitats professionals i els perfils més demandats en sectors com l’economia blava, el 9-10 de novembre 2022 bizbarcelona.com - salocupacio.com turisme o els videojocs; i un zona “Marketplace” amb activitats adreçades a connectar persones que cerquen noves oportunitats professionals, empreses i el món de l’emprenedoria com ara el networking professional multisectorial de la Intercol·legial.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la directora dels salons, Laura Pararols (àudio).