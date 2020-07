Salmonela,E Coli,Listéria son las bacterias que provocan las intoxicaciones en verano

Beatriz Robles es dietista nutricionista y tecnóloga alimentaria, especializada en patologías, ha publicado ‘Come seguro comiendo de todo’ (Planeta), en que repasa los riesgos que corremos con los alimentos.

Salmonela, E. coli, Campylobacter, listeria… Son las bacterias que provocan las intoxicaciones alimentarias más habituales en Europa. Hay datos aproximados sobre los afectados anuales, pero la mayoría de las intoxicaciones son leves y se pasan en la soledad del hogar del afectado . “Solo nos enteramos de las intoxicaciones alimentarias más espectaculares, la típica en una boda que afecta 50 personas”, explica a Herrera Cope Cataluña la dietista Beatriz Robles,.

Según los datos de el 2019 de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaría (EFSA), hubo 5.146 brotes de intoxicaciones con 360.000 afectados y 571 muertos en la Unión Europea. En Cataluña el 2017 hubo 64 casos de brotes de infecciones alimentarias en bares y restaurantes, según la Agencia de Salud Pública, que suben a 92 brotes si se suman los de las escuelas, hogares y residencias de gente mayor.

Para evitar las intoxicaciones, hay cosas que podemos hacer, que están a nuestro alcance, pero hace falta, sobre todo, información. Qué alimentos no se tendrían que llevar de picnic, en verano con las altas temperaturas? Por qué no se tiene que comprar fruta ya cortada? Qué precauciones se tienen que tomar con los huevos?

Son algunos de los temas que repasa Robles en su libro, una guía por comida sin riesgos y evitar los errores que basura a la cocina, y que nos pueden provocar un susto y alguna visita de urgencias al wc .

“En las tertulias familiares se debate más sobre la duración del yogur que sobre la situación política, que ya es decir. Tenemos desde el espécimen temerario, que se come los yogures en cualquier circunstancia sin importar si han sobrepasado la fecha tope en semanas, meses… o años, y no entiende el riesgo de tenerlos días fuera de la nevera, hasta el prudente que raya la hipocondría y los tira si ve un poco de líquido en la superficie. Los dos se equivocan”, explica Robles.



¿QUÉ HAY QUE HACER?

En 2014, la nueva normativa del yogur eliminó el requisito obligatorio de indicar la fecha de caducidad, así que cada productor puede establecer una fecha de consumo preferente o de caducidad. Si mencionan una fecha de caducidad, hay que respetarla. Tened en cuenta que hablamos de yogures que se encuentran refrigerados, si compres yogures pasteurizados después de la fermentación, la fecha que indicarán es de consumo preferente, porque han recibido un tratamiento térmico desprendido de fermentar. Como desventaja, a diferencia del que pasa con el yogur “normal”, los microorganismos “buenos ya no están vivos”.

NO COMPRES FRUTA CORTADA



En cuanto a comprar la fruta ya cortada y envuelta con plástico, Robles también lo deja muy claro, “Hay riesgos. Si la fruta está sin refrigerar, mejor no comprarla, directamente. La fruta y verdura lógicamente han estado en contacto con la tierra, con el ambiente, con insectos, con los manipuladores de alimentos…”.

“Al cortar la fruta estamos rompiendo la protección natural que aísla la parte comestible del exterior. Los microorganismos patógenos pasan a la parte comestible del alimento. Si, además, lo dejamos a temperatura ambiente durante un tiempo indeterminado, damos suficiente tiempo porque se reproduzcan las bacterias y marchamos a casa con una sandía con toda una colonia de microorganismos que nos pueden producir una enfermedad. Encima es un alimento al cual después no damos un tratamiento térmico, nos lo comemos crudo."



GUÍA BÁSICA AL SUPERMERCADO

1 Evita comprar frutas y verduras cortadas y envueltas con papel de plástico transparente, si están en zonas sin refrigerar.

2. Descarta los productos descolocados y los envases con golpes u olvidados a estantes que no los corresponden.

3. Si el alimento congelado tiene mucho de hielo, está blando o está demasiado compacto o llevar, no lo compres.

4. No comas alimentos que hayan superado la fecha de caducidad.

Siempre tienes que dejar los congelados para el final. Si llevas una bolsa isotérmica para conservar la cadena de frío, mejor.



ALIMENTOS QUE NO TIENES QUE LLEVAR A UN PICNIC

En la hora de hacer un picnic, hay algunas reglas básicas de seguridad alimentaria que tendríamos que tener en cuenta. “Olvídate de todos los alimentos de origen animal que se consuman crudos o poco cocinados y de las recetas que contengan este tipo de productos”, dice la experta. Algunos ejemplos: tortillas poco hechas, mayonesas, otras salsas con huevo hechas a casa, carne poco hecha, hamburguesas sangrientas, sushi, marisco, tártaros con pez o carne...

“Se consideran alimentos de alto riesgo porque tienen una cantidad elevada de proteínas, no tienen ninguna barrera que impida el crecimiento de microorganismos, y además con las temperaturas del verano (a partir de 18 grados) pueden crecer listeria, E. coli, salmonela… Y en el caso del pescado tenemos el riesgo del anisakis”