S'accelera el creixement dels contagis de Covid a Catalunya

S'accelera el creixement de contagis per covid-19 a Catalunya de fet aquest dilluns va haver-hi un 30% més de visites als centres d'Atenció primària i els hospitalitzats a la planta ja superen els 1.500, la majoria dels casos asseguren que són lleus i a causa de la interacció social i la irrupció de les subvariants. Parlar amb el doctor Robert Güerri, metge del Servei de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar.



- La probabilitat d'infectar-se és elevada?



Sí perquè hi ha una novetat i es tracta de l'arribada d'aquestes noves variants i el nostre sistema immunitari no les reconeix també com les anteriors i inclús les persones que estan vacunades tampoc la reconeixen igual. Per aquest motiu estem tenint un augment tan gran de casos perquè són unes variants que s'estan saltant d'alguna manera la vacunació o també haver passat prèviament la covid.



- S'està perdent la protecció de les vacunes?



Sí, més que res s'ha perdut a causa del canvi de les variants, però també és cert que hi ha estudis que demostren que amb el pas del temps l'eficàcia de la vacuna comença a caure, tampoc vol dir que desaparegui, però sí que és veritat que la seva capacitat d'evitar la infecció es redueix. Per aquest motiu a principis d'any es va fer una dosi de record per estimular el sistema immunitari i perquè recordi que aquest virus està present i què pot produir.



- Els símptomes d'aquestes subvariants són els mateixos que la covid-19?



No, són diferents, però ja anaven sent així amb l'òmicron. No afecta tant al gust i l'olfacte, és com una grip, mal de cap, presència de tos, cansament i debilitat corporal.