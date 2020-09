¿Sabes qué es el 5G? ¿Cómo cambiará nuestras vidas la tecnología 5G?

¿La tecnología 5G es una auténtica revolución? Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y Director del máster de Industria de la UOC, Pere Tuset, ha dicho que: “La 5G es más una evolución que una revolución tecnológica”.

LA 5G SON MUCHAS COSAS BAJO EL MISMO PARAGUAS

El profesor ha añadido que: “ Es una evolución de las más significativas que hemos tenido a lo largo de historia de la tecnología celular”. Según Pere Tuset,”La 5G son muchas cosas bajo un mismo paraguas. Con la 5G cambian dos cosas. Cambia la tecnología que utilizamos para acceder a la red móvil y también cambia como la operadora telefónica despliega su red para hacer llegar la señal”. La tecnología 5G es también la que nos permitirá intervenciones quirúrgicas teleasistidas, desplegar nuevas flotas de vehículos sin conductor y un largo etcétera. Para el profesor de la UOC: “Esta nueva tecnología incorpora al teléfono móvil más prestaciones pero será menos importante que lo que puede aportar en la industria o el internet de las cosas”.

NO HAY ESTUDIOS CONCLUYENTES SOBRE LAS RADIACIONES DE LA 5G

Para el experto: “ La 5G es una tecnología similar a otras radiaciones electromagnética. Las potencias que se utilizan para este tipo de comunicaciones son mucho más bajas comparadas con las radiaciones que recibimos cuando tomamos el sol en la playa”. Pere Tuset también defiende que: “ No hay estudios que sean concluyentes a favor o en contra de que la 5G es buena o es mala. De entrada diría que buena no es, pero es necesario demostrar que sea mala. En este sentido no hay estudios científicos concluyentes que digan que la radiación de la 5G sea perjudicial para la salud a largo plazo”.