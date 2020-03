¿Sabes cómo debes usar el ascensor de forma correcta en tiempo de coronavirus?

Una de las cuestiones que viene implícita en el estado de alarma es que tanto los vecinos como el personal que trabaja en las comunidades deben guardar una distancia mínima de un metro cuando coincidan en zonas comunes como portales o escaleras. En el caso de los ascensores, se recomienda que se haga un uso individual del mismo para evitar coincidir con otras personas en un espacio tan pequeño.

Además, durante la duración del brote epidémico se recomienda extremar las medidas de limpieza del ascensor, prestando especial atención a los botones de la cabina, porteros o vídeoporteros automáticos o los pasamanos de las escaleras.

En Herrera en COPE Catalunya hemos hablado con Francisco González, director de la federación empresarial española de ascensores. “Los ascensores no suelen ser un problema grave de higiene pero, en estas circunstancias, subir solo sería una de las medidas a tomar para poder cumplir con las medidas de seguridad e higiene, esto significará un mayor trabajo y movimiento de la máquina pero esto es secundario en estos momentos” explica Francisco, “se debe usar cuando sea necesario, por ejemplo, yo vivo en un sexto y bajo andando” sigue el director de la FEEDA “es importante no tocar los botones, pulsarlos, por ejemplo, con la llave de casa. Estando dentro del ascensor, mientras dura el viaje, no tocar ni espejos, ni paredes. Si la puerta del ascensor no es automática, abrirla empujando con el codo y si no tiene fuerza para hacerlo lavarse las manos en cuanto llegue a casa”

Las medidas higiénicas en este caso han de ser muy serias porque el ascensor es una maquinaria que usamos todos los miembros de una comunidad. Se debe utilizar lo imprescindible y dar preferencia a las personas que realmente lo necesiten.