El riesgo oculto de llenar la piscina hinchable en el balcón

¿Deben montarse piscinas hinchables en balcones y terrazas? Hoy Maite Bartrolí, arquitecta del Instituto de Tecnología de la Construcción y asesora del Colegio de Arquitectos de Cataluña, ha dicho: “No” en Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Su razonamiento se basa en que: “Un litro de agua pesa un kilo y, por tanto, 20 centimetros de agua en una piscina de plástico pequeña colocada en un balcón supone un peso de 200 kilos por metro cuadrado. Algo totalmente desaconsejable”. Además, ha añadido la arquitecta: ”Las viviendas actuales con balcones están pensadas y construidas para soportar solo esos 200 quilos por metro cuadrado, si colocamos una piscina con 50 centímetros de agua la resistencia de la terraza ya peligra”.

LAS PISCINAS DE GOMA SON MÁS PELIGROSAS EN BALCONES DE PISOS ANTIGUOS

Otro tema más peligroso, según Maite Bartrolí, “Es instalar piscinas de goma en balcones de viviendas antiguas, donde el peligro aumenta”. No debemos olvidar otro problema, la rotura de la piscina hinchable y el agua derramada sobre el pavimento del piso o hacia otras viviendas. En ese caso, según la arquitecta: “Se pueden producir sorpresas desagradables como filtraciones de agua o todo tipo de humedades, que en edificios con poco mantenimiento pueden ser un desastre”. La arquitecta ha comentado que: "Si no sabes donde estás, osea no conoces las condiciones de construcción de tu vivienda, no pongas sobrecargas fuera de lugar".

LAS PISCINAS HINCHABLES LLENAS DE AGUA NO SE PUEDEN COLOCAR EN CUALQUIER SITIO DEL PISO

Las piscinas de goma, que tan de moda se han puesto, con la llegada del calor y ante la prohibición del estado de alarma vigente de bañarse en piscinas privadas o municipales: ”Son un peligro si no se usan bajo los criterios técnicos adecuados. Si un técnico revisa tu vivienda te dira que la piscina es mejor que esté colocada sobre uno de los pilares de hormigón del edicicio que en otro punto del edificio", según la asesora del colegio de Arquitectos de Cataluña.