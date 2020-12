"Responsabilitat i solidaritat" demana el president del Col.legi de Metges per acabar amb la pandèmia

“La tercera onada és a la porta”. Són paraules del doctor Jaume Padrós, president del Col.legi de Metges de Barcelona, a través de la seva comte de twitter. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, hem volgut parlar amb el doctor Padrós de les últimes dades de la pandèmia. Pel president del COMB : “La tercera onada és a la porta. El que fem i com actuem individualment i col·lectivament les properes setmanes condicionarà molt la seva duresa i gravetat. Ple hivern, altres malalties, incògnita sobre la grip... Imploro a tothom actuar responsablement!". Si ahir era el primer dia en moltes setmanes que els nous contagis de coronavirus se situaven per sota dels 600, ahir dimarts les xifres van torna a canviar. Segons les dades d'avui dimecres, la velocitat de contagi (Rt) puja per segon dia seguit i està en 0,89. El risc de rebrot arriba als 210 punts. S'han produit 1.368 nous contagis durant les últimes 24 hores i 69 persones han mort a causa del coronavirus a Catalunya. Aquestes xifres mostren pel doctor Jaume Padrós : “Un equilibri molt just” i segons les autoritats sanitaries posen en perill seguir amb la desescalada. El doctor Padrós recorda que : “El Procicat reitera en els seus consells i normes que si us trobeu, si no sou grup de convivència només traieu-vos la mascareta quan estigueu menjant o bevent, tant si esteu a l'aire lliure com a casa. Tan difícil és d'entendre-ho i practicar-ho?". El president del Col·legi es mostra dur i enfadat amb aquells que continuen fent cas omís de la gravetat de la qüestió per al sistema sanitari. De fet, defineix els moments que ara es viuen d'extrema gravetat: "El país està mantenint un equilibri molt fràgil entre economia i salut. Aquest equilibri depèn molt del comportament individual i col·lectiu". I demana que les responsabilitats siguin proporcionades i per a tothom: ciutadania i governants.