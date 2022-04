Hi ha relació entre la covid i l'hepatitis infantil?

Avui 19 d'abril, els més petits de la casa començaran anar a classe sense mascareta i demà dia 20 es generalitzarà arreu. Parlarem amb el pediatra i vicepresident de l'associació espanyola de vacunologia, Dr. Ferran Moraga-Llop.





Què podem preveure?

La retirada de les mascaretes a l'edat pediàtrica, és a dir, a primària secundària ja feia setmanes que es comentava la retirada de la mascareta i crec que és una decisió molt important i urgent. L'altra decisió de la retirada en els adults i persones grans en interiors, hauria esperat una mica més, però estem en una situació bona i encara hem d'anar amb una mica de cura sobretot les persones i ambients vulnerables. Si la situació epidemiològica canvia, haurem de fer marxa enrere.





Demà la mascareta continuarà sent obligatòria en el transport públic, empreses (depenent de la distància i ventilació) i en persones delicades. Hem d'esperar una setena onada?

De fet, ho veurem aquests dies. La incidència després de setmana Santa on hi ha hagut més interaccions socials i relaxació de les mesures, podem esperar un augment de contagis, però el més important és que no augmentin els casos greus amb hospitalitzacions i a les UCI.





Hi haurà una quarta dosi pels adults i una altra pediàtrica?

En aquest moment el que està clar és que primer les persones d'alt risc en un estat d'immunodepressió greu, haurien de portar la quarta dosi. En segon lloc, hi ha moltes persones (al voltant del 50%) més grans de divuit anys que no porten la tercera dosi, per tant, és molt important que aquestes persones acabin l'estratègia amb aquesta dosi i després hem de considerar la possibilitat per grup de risc i tenint en compte la situació de la pandèmia potser serà necessari una quarta dosi per les persones més grans de vuitanta anys. Ara bé, si la situació no empitjora, esperaria una mica tenint en compte que en els propers tres o quatre mesos disposarem de vacunes més actualitzades respecte a les variants circulants.

L'hepatitis d'origen desconegut ha arribat al nostre país, afecta sobretot als més petits. Quina classe d'hepatitis és?

Es deu a un brot que ocorregut el Regne Unit, Irlanda i Escòcia, hi ha més de 70 casos. Es tracta d'una hepatitis greu i de moment no es sap la causa, s'han descartat les víriques més freqüents, és a dir, els que estan produïts per virus típics de l'hepatitis i també estan investigant possibles tòxics i altres virus. Tot apunta que pot ser un virus molt freqüent en altres tipus de malalties, com les malalties respiratòries o diarreiques, que en alguns casos pot donar una facturació hepàtica, però de moment no està totalment determinat. Al nostre país hi ha hagut tres casos, però en principi no indiquen una major incidència de l'esperada.

