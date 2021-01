És recomenable que els menors facin petites feines de casa?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem amb l'autora del llibre: ¿ Cuántas veces te tengo que decir? Maribel Martínez, psicòloga. A vegades per simplificar, per posar en ordre, per resultar útil o simplement perquè s’acostuma a fer, fem llistes. Pràcticament de tot. Avui toca fer la llista de les feines i responsabilitats dels nens a casa segons l’edat. Actualment veiem, o hauríem de veure, com a normal que tots els membre de la família han de col·laborar en les tasques familiars, inclosos els nens. Ells han d’encarregar-se d’aquelles que els pertoca segons l’edat i capacitats. Si els ensenyem de ben petits que han de fer determinades coses de casa les aniran assumint com a normals. Els ajudem, així, a adquirir responsabilitats tant individuals com socials. Educant-los, també, en la igualtat. Ser ordenat amb les seves coses i amb les de casa, netejar quan cal, anar a comprar, parar la taula o recollir el rentaplats són feines del dia a dia per a tots els membres de la família. Els nens els agrada tenir responsabilitats, els fa ser més grans. Cal ensenyar-los però que les feines s’han de fer sempre, no només quan en tenim ganes. I això no sempre és fàcil. Us deixem una llista de tasques que els fills poden fer segons l’edat. No són llistes rígides ni taxatives, només orientatives. Vosaltres coneixem millor als vostres fills i sabeu què poden i què no poden fer. Quan els nens són petits els agrada sentir-se útils. Els agrada ajudar encara que sigui en coses petites i per nosaltres sense importància. Donar-nos les agulles d’estendre, portar o treure un plat de taula, guardar una samarreta al calaix… Animeu-los a participar i col·laborar. I, sobretot, doneu-los-hi les gràcies quan us ajudin, els estimula i els fa sentir importants i els enriqueix.