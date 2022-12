Recomanacions d'OCU per a evitar joguines perilloses

Segons l'informe de RAPEX, en 2021 es van notificar més de 200 alertes per joguines insegures. La majoria per substàncies químiques perilloses i peces petites amb el risc de provocar asfíxia.

OCU ofereix cinc recomanacions de seguretat per a prevenir accidents, especialment en llars amb nens petits.

Segons dades del Sistema Europeu d'Alerta Ràpida (RAPEX), de les 2.142 alertes no alimentàries rebudes durant 2021 a la Unió Europea, al voltant del 20% van ser de joguines. La majoria, per la presència de substàncies químiques perilloses, però en molts casos també per peces petites que poden desprendre's i provocar ennuegades amb el risc d'asfíxia en els nens.



L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) es manté atenta per a detectar productes insegurs, informant els consumidors sobre les alertes de RAPEX, així com les recollides per la AECOSAN. A més, a través de les seves anàlisis comparatives, OCU també detecta periòdicament problemes amb productes insegurs, que són publicats i lloc en coneixement de les autoritats per a la seva retirada.



Per a evitar riscos amb les joguines, OCU recorda que és important tenir en compte les següents recomanacions:



1. Abans de comprar una joguina, asseguri's que es correspon amb l'edat del nen i inclou advertiments de seguretat en espanyol. També ha de tenir marcatge CE, direcció del fabricador o importador i número de referència.

2. Si en la llar hi ha nens menors de tres anys amb germans majors, cal mantenir les joguines d'aquests últims allunyats dels més petits, sobretot si porten peces petites.

3. Les joguines que siguin molt durs i tinguin elements que sobresurten també poden danyar a un nen petit. Per això, abans d'adquirir-los, convé comprovar les arestes i les vores.

4. Si la joguina porta piles, comprovar que el compartiment és difícil d'obrir. I si porta cintes o cordons, asseguri's que no són massa llargs, podrien provocar asfíxia si s'enrotllen en el coll.

5. Evitar donar a la joguina altres usos diferents per als quals està dissenyat. Per exemple, els “pop it” de silicona de colors no han d'usar-se com a motlles de cuina per a aliments, ja que podrien generar problemes de toxicitat.