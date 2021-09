La recollida selectiva no funciona a Sant Andreu

Els veïns de Sant Andreu estan farts de l'experiment de recollida selectiva d'escombraries que els ha imposat l'ajuntament de Barcelona. Divendres passat es van manifestar referent a això i van emetre un comunicat esperant la reacció del consistori.

Aquesta es el comunicat dels veïns.

"Els veïns i veïnes de Sant Andreu sempre ens hem mostrat implicats amb la transició ecològica i oberts a participar en les diferents solucions que les administracions ens proposin per aconseguir una millora en la reducció de residus, conscients de la problemàtica mediambiental que afecta tot el planeta.

És per això, que ja fa més de vint anys que, amb més o menys dificultat, separem els residus generats a casa. Aquesta tasca no ens ve de nou, sinó que forma part de la quotidianitat d’una gran majoria de llars andreuenques. Que potser caldria fer-lo millor? Evidentment tot és sempre millorable.

El passat 24 de maig se’ns va imposar la recollida porta a porta i els contenidors convencionals van desaparèixer. Des de llavors, Sant Andreu està sumit en un clot angoixant, provocat per la intransigència d’un Consistori, que des del minut ú no ha mostrat cap intenció de diàleg, anant a parar totes les nostres queixes i demandes a sac trencat.

Les andreuenques i andreuencs pensem que aquest porta a porta que ens han imposat no està millorant la desitjada recollida selectiva però sí està empitjorant les condicions de vida de les persones que hi vivim, posant en risc la nostra salut física i psíquica.

Les dades d’èxit que estan donant són tramposes i allunyades de la realitat com evidencien els nostres carrers, no cal ser massa llest per comprovar-ho diàriament.

Mentre des de la comoditat dels vostres despatxos, insistiu que el Porta a Porta requereix només un canvi d’hàbits, la realitat, amb els peus a terra, és que la gestió de les deixalles amb aquest nou sistema, va molt més enllà d’un simple canvi d’hàbits, alterant tota la nostra quotidianitat.

I, per enèsima vegada, us expliquem com i perquè:

1. El xip que ens han col·locat en els bujols i les bosses, és un correctiu que traspassa els límits del que és raonable. El xip ens controla, enscriminalitza i vulnera els nostres drets individuals. Drets que no estem disposats a perdre. Hi ha veïns rebent trucades relacionades amb la mala gestió de les seves deixalles, per “reeducar-los”!!!

Als que van signar la cessió de dades, els deneguen el desistiment! Un dret que té qualsevol ciutadà!

2. El cubell de l’orgànic ens condemna a fer, en els restrictius horaris establerts, molts viatges extres cada setmana per baixar-lo i pujar-lo; ens obliga a desinfectar-lo i rentar-lo si no volem entrar a casa virus, bacteris, orins i altres bondats; i ens obliga a tot això pel fet d’haver estat més de dotze hores al carrer.

3. Els residus sanitaris: La nostra gent gran no, NO es mereix aquest tipus de recollida, NO es mereix l’obligació de perseguir un camió per dipositar els residus higiènico-sanitaris vulnerant d’una manera vergonyosa la seva intimitat. Què ens diferencia de Sarrià on tenen recollida diària?

A gairebé cada llar andreuenca hi ha una persona gran, un nadó, una persona malalta o una dona que menstrua. Quins seran els privilegiats amb la clau d’un d'aquests 17 mini contenidors promesos?

4. Des que se’ns ha imposat el Porta a Porta, tenim a tot hora els carrers plens de bosses d’escombraries, de cubells de plàstic grans i petits,bústies metàl·liques comunitàries, cartró lligat o escampat… que fan que caminar per les voreres sigui una veritable cursa d’obstacles per tothom, i especialment pels eterns oblidats, aquells que per la seva diversitat tenen major dificultat de mobilitat (cadires de rodes, invidents,cotxets de nadons, qui necessita caminador, crosses...)

És absolutament inacceptable tenir les voreres intransitables!

5. Sant Andreu ja no dorm a les nits a causa del soroll que fa la ingent quantitat de camions que transiten de matinada pels nostres carrers. Per molts camions de gas o elèctrics que ens posin, la compactadora, senyores i senyors de l’ajuntament, farà el mateix soroll!

6. Aquest sistema no és un invent d’ara, ja existia als anys 60. I per què el van treure? Per les plagues, per la brutícia dels carrers, per la insalubritat! I què tenim ara amb el nou experiment? Tenim plagues d’insectes, tenim rates com conills, tenim carrers bruts i pudents, tenim insalubritat. I per més que els treballadors dels serveis de neteja intentin revertir-ho, mai no donaran a l’abast. Els nostres carrers, amb aquest sistema, mai més tornaran a estar nets.

7. Les etiquetes alliçonadores que els treballadors de recollida enganxen a les bosses deixant-les abandonades a la vorera per escarni públic, seguint estrictes instruccions dels responsables del sistema, generen frustració entre veïnes i veïns, i tot plegat contribueix a perpetuar un aspecte brut i descuidat de la nostra vila.

Tant s’hi val si segregues bé o malament, no és important, l'important, com diu el senyor Badia, és no ser indisciplinats i complir amb les seves estrictes normes.

8. Si ja és prou difícil conciliar feina, llar, oci, infants, els nostres grans… ara cal fer girar tot això al voltant d’aquest porta a porta, amb les restriccions horàries, dies restringits, diferenciar el que puc o no llençar i com fer-ho… I d’això, de tot aquest desgavell és del que en diuen un “simple” canvi d'hàbits.

L'evidència és clara: Aquest sistema és absolutament inassumible, és un absolut desastre per a un municipi amb la densitat de població icaracterístiques urbanístiques com la ciutat de Barcelona."

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la portaveu de l'associació de veïns de Sant Andreu Sud, La Cristina.