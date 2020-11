Realment van ser els rat-penats l'orígen del Coronavirus?

Avui volem parlar amb el Doctor Jordi Serra, que és professor de biologia de la Universitat de Barcelona i eco epidemiòleg, i li hem volgut preguntar sobre la relació entre els virus i els animals. S'ha dit que el virus de la Covid19 va aparèixer a partir d'un rat penat, i la pregunta és que si sempre els animals han tingut virus perquè precissament ara s'ha produït aquesta pandèmia: "És una pregunta important que ens hem de fer. Fa anys que s'estan fent canvis importants, de forma massiva i accelerada. Cada vegada canvien més coses i ho fan més ràpidament, i això té efectes a nivell de salut. No és extrany que es produeixin epidèmies tenint en compte dos aspectes: Un aspecte ambiental, que fa que un virus animal es pugui adaptar a l'espècie humana i un altre factor és que ens estem movent molt més. La mobilitat s'esta incrementant molt en els darrers anys i això afavoreix que els patògens es puguin moure més per tot el planeta. La globalització té coses positives i negatives, però està clar que aquesta globalització s'està fent sense preveure les conseqüències, sense prendre mesures preventives." També s'ha dit que el mercat de Wuhan, a la Xina, va ser l'orígen de la pandèmia: "No sé si això és així, perquè estem parlant de probabilitats. Les dades ens indiquen que la epidèmia va ser molt anterior a les dades que es donen al desembre del 19 al mercat de Wuhan. El que sí es probable és que fos en aquest mercat on es produís l'amplificació, que s'infectessin moltes persones perquè era un lloc on la transmissió era molt fácil."