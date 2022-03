Realment és dolent llegir amb poca llum ?

Tots hem sentit alguna vegada allò de “encén el llum per llegir, que t'hi deixaràs la vista”. I és que sempre se'ns ha transmès que llegit o escriure a les fosques pot perjudicar a la vista. Per parlar del tema consultem a la doctora Laia Bisbe que és ofalmòloga de l'hospital de la Vall d'Hebron, a la que preguntem si és dolent llegir amb poca llum: “Sembla que els últims estudis diuen que no. Només en alguns pacients, si que és cert que si arribats a certa edat desenvolupen catarates, hi ha més risc de partir un glaucoma agut si es llegeix amb poca llum, però parlem de gent amb alta graduació d'hipermetropia, però la resta de la gent sembla que no ha de tenir cap problema, que llegir amb poca llum no perjudica la vista, no hi ha cap estructura que es vegi afectada. Podria provocar mal de cap o cansament, això és cert. És important que la llum enfoqui el que estem llegint, i estar relaxats. La major part de vegades aquest mal de cap no és només per la llum, és per forçar la vista, no estar ben graduats, sequetat a l'ull... el que s'ha de fer quan tenim mal de cap després de llegir, és fer una visita a l'oftalmòleg. L'ull és el que veu, però és el cervell el que edita constantment la imatge. I és el cervell el que crea una imatge tridimensional. El que veiem no és la realitat, això és així. Està processat pel nostre cervell, que és un ordinador potentíssim. La retina és una extensió del sistema nerviós central. I és el teixit que té un major consum d'oxígen de tot l'organisme. De fet a vegades quan ens surten els ulls vermells a les fotos, aquest vermell no és més que la quantitat de sang que s'esta portant cap a la retina, que té una demanda molt alta. Els nostres ulls consumeixen molta energia, fan un gran esforç, i és un mecanisme molt complex. No s'han de mirar mai llums intenses, especialment el Sol, perquè pot cremar la retina.