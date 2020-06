La razón por la que las multas por saltarse el confinamiento podrían quedar en nada.

El pasado 14 de marzo entró en vigor en España la Ley del Estado de Alarma. Una normativa sin un régimen sancionador específico. Este detalle, según los juristas, hace que las sanciones por no cumplir el confinamiento nunca se lleguen a cobrar y vayan a un limbo legal.

MULTAS CON CARÁCTER EDUCATIVO

Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Joaquím Bages, ha dicho que: "Hace falta que el acto de desobediencia se haga con una cierta intensidad”. Cree que las sanciones se plantearon de entrada buscando “un efecto pedagógico, educativo, de prevención” y que es “previsible” que muchas sanciones no se acaben tramitando. Bages advierte, pero, que: “Dependerá del grado de exigencia que se tenga con las personas que se han saltado el estado de alarma y también de la actitud del sujeto” ante los agentes de policía. Incluso otros juristas consideran que: “ No existe ninguna obligación de obedecer una orden que sea antijurídica, es decir, que no sea legal”.

NADIE HA RECIBIDO LAS MULTAS EN SU DOMICILIO

De momento, según el letrado Joaquim Bages: “No tienen noción de que ningún denunciado por saltarse el confinamiento hay recibido en su domicilio el pertinente requerimiento o sanción”. La realidad es que las comunidades autónomas se pueden enfrentar a gestionar más de un millón de multas y puede resultar imposible que el Ministerio de Interior o la propia administración autonómica o local tengan capacidad para atender tal volumen sancionar. El ayuntamiento de Barcelona es uno de los organismos municipales que puede quedarse sin cobrar más de 50.000 sanciones impuestas durante el confinamiento.