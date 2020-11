Quina relació hi ha entre la cefaléa i el covid-19?

La presència de cefalea en pacients amb Covid-19 s'associaria a una millor evolució de la malaltia. Les persones amb cefalea també superarien abans la infecció. Així ho assenyala un estudi fet a Vall d'Hebron. Hi han participat els Serveis de Neurologia i d'Immunologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i els grups de recerca en Cefalea i Dolor Neurològic i en Immunologia Diagnòstica del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb la Doctora Patricia Pozo cap del grup de Cefalea i Dolor Neurològic del VHIR. Patricia Pozo ha dit : "El fet que part dels pacients fossin visitats per metges amb diferents especialitats, va permetre portar a terme estudis des de diferents punts de vista, que aporten informació relacionada amb símptomes que no només són respiratoris". En aquest cas, es van analitzar els símptomes i l'evolució de 130 pacients amb Covid que van arribar a urgències de Vall d'Hebron durant tres setmanes entre el març i l'abril de 2020.Tots ells van ser atesos per un neuròleg. D'aquests pacients, 97 -un 74,6%- presentaven mal de cap, tot i que només un 19,6% tenien història clínica de migranyes episòdiques prèvies a la malaltia. En la majoria, la cefalea era lleu o moderada, però en una quarta part dels pacients, sobretot dones i persones joves, era més semblant a una migranya.En l'estudi es va constatar que en els pacients que presentaven mal de cap quan arribaven a urgències els símptomes clínics de la Covid duraven una setmana menys: uns 24 dies en total en els casos amb mal de cap i uns 31 dies de mitjana en els casos sense cefalea. La doctora Pozo Rosich ho valora així: "Sembla clar que la presència de cefalea és un factor de bon pronòstic de la COVID-19 i podria servir per predir la seva evolució".