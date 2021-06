Quins perills té el Sol per a la teva pell

Amb el primer cap de setmana d'altes temperatures en qüestions al canvi climàtic hem de tenir en compte la posició del sol i com ens afecta a la nostra pell. Per saber com ens hem de protegir i quines precaucions Hem de seguir parlarem amb la doctora PriscilaGiavedoni de la societat catalana de dermatologia de l'acadèmia de ciències mèdiques de Catalunya.



-Quines precaucions hem de seguir?



Si hem de fer esport a l'aire lliure, anar a la platja O jugar un parc amb els nens és recomanable triar l'horari abans de les 10:00 del matí i després de les quatre o cinc de la tarda. Si anem en un horari intermedi on és molt més intensa la radiació ens hem de protegir primer de tot amb roba, barrets, ulleres i per últim la crema solar. Abans de fer res ens hem de fixar en l'índex de radiació, per exemple a Barcelona és de 3 O 4 més durant nou mesos a l'any i a vegades tot l'any, per aquest motiu va bé recordar-ho i començar a implementar-ho com una rutina en el nostre dia a dia.



-En els últims anys s'han detectat més casos de problemes en la pell?



El melanoma és un càncer de pell i el més freqüent dels càncers més agressius i malauradament la incidència augmenta cada any. Hem trobat casos entre gent de 20 a 30 anys amb melanomes i a causa de la pandèmia hem tingut menys consultes a dermatologia i lamentablement els gruixos dels tumors ha augmentat exponencialment.



-El nostre cos es va adaptant a les hores de llum, però amb el confinament potser aquesta adaptació no s'ha pogut produir de la mateixa manera. És correcte?



És correcte, com a primer concepte hem de tenir clar que un bronzejat mai és saludable perquè crea una mutació de la cèl·lula i un ritme de càncer de pell al llarg dels anys. La melanina és un pigment que actua com un paraigua que protegeix el material genètic del sol.



-Fins a quin punt és beneficiós prendre el sol?



Per la vitamina B va molt bé, però només haurien de prendre el sol durant 10 minuts al dia per tenir una vitamina B normal.