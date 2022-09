Quins perfils demana la indústria 4.0?

Un informe del Fòrum Econòmic Mundial (WEF) estima que, amb vista al 2025, 85 milions de llocs de treball desapareixeran a causa de la digitalització i l'automatització, però sorgiran 97 milions d'ocupacions noves que s'adaptaran més bé al nou entorn entre humans, robots i algorismes.

És l'escenari que dibuixa la quarta revolució industrial. En concret, els avenços tecnològics en camps com la integració electrònica, les comunicacions i els processos productius marcaran els avenços de la indústria 4.0, cosa que es traduirà en el mercat laboral en una demanda més elevada de perfils experts en tecnologies de la informació i la comunicació i més rellevància de perfils relacionats amb els sistemes de manteniment, entre d'altres.

Altres perfils necessaris en la quarta revolució industrial estan relacionats amb la integració de sistemes ciberfísics, ciberseguretat, robòtica o fabricació additiva, a més d'altres perfils "digitalitzadors", especialment "perfils polivalents i amb coneixements transversals sobre temàtiques com intel·ligència artificial, informàtica en núvol, comunicacions, sensors... Es busquen persones resolutives amb molta curiositat i grans capacitats per als reptes que ens plantegen".

Robòtica col·laborativa i impressió 3D

Entre els sistemes que aniran adquirint cada vegada més protagonisme en la quarta revolució industrial hi ha la robòtica col·laborativa, que es basa en robots amb capacitat per compartir la mateixa àrea de treball que el personal humà.

Es tractaria, per exemple, d'un braç robòtic en una línia de producció, en la qual el robot "col·labora amb el treballador humà en les tasques en què és més eficient (com ara en una tasca en què calgui molta força o automatització), amb la qual cosa es permet al treballador fer una tasca de més valor afegit, encara que això no pot representar una amenaça o risc per a la salut del treballador".

Una altra tecnologia que marcarà els avenços en la indústria 4.0 és la impressió 3D, una de les tecnologies habilitadores de la transformació digital que els experts consideren essencial en aquest escenari.





Reptes de la quarta revolució industrial

Malgrat que la indústria 4.0 ja és una realitat, en opinió dels experts encara està en un estat molt embrionari en la majoria d'indústries manufactureres, sobretot les pimes.

Per això, un dels reptes que aquesta revolució té pendent encara és que les empreses hi apostin de manera decidida, introduint recursos per poder digitalitzar a poc a poc processos i aconseguir així que no quedin relegades.

No obstant això, no és l'únic repte que s'ha d'afrontar. Les persones que no tenen l'especialitat que exigeix la indústria 4.0 hauran de poder continuar treballant, encara que sigui en àrees diferents".

A més, caldrà idear una xarxa que sigui compatible amb tots els sistemes que estaran connectats, així com intentar descentralitzar les fàbriques.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat de la indústria 4.0 amb el director del màster en comunicació digital i noves tecnologies de la UAO CEU, Juan Francisco Jiménez (àudio).