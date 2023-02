Quins insectes es consumeixen més?

El consum i la comercialització d'insectes són una tendència emergent en l'alimentació mundial. Des de temps antics, moltes cultures han inclòs insectes en la seva dieta, però en les societats occidentals són poc coneguts i a vegades són vistos amb desconfiança.

No obstant això, a mesura que la població mundial creix i l'escassetat d'aliments s'aguditza, el consum d'insectes com a font de proteïna està guanyant terreny.

Els insectes són una font rica de proteïnes, minerals i vitamines, i són molt més sostenibles que la producció de carn. Requereixen menys recursos, com aigua i aliments, per produir la mateixa quantitat de proteïna que la carn de bestiar, i també generen menys emissions de gasos d'efecte hivernacle.

A més, són molt fàcils de cultivar en grans quantitats en petits espais, cosa que els fa ideals per a zones urbanes on la terra és escassa.

En molts països d'Àsia, Àfrica i Amèrica Latina, el consum d'insectes és una pràctica comuna i han estat integrats en la seva cultura gastronòmica.

No obstant això, en les societats occidentals, encara hi ha una certa reticència a tastar-los com a aliment. Això està canviant, però, a mesura que més i més restaurants i botigues comencen a oferir productes a base d'insectes, com ara farina d'insectes per a la producció de pa, galetes i altres productes alimentaris.

Malgrat la creixent popularitat del consum d'insectes, encara hi ha molts reptes a superar. La regulació sobre la producció i la comercialització d'insectes com a aliments encara és incipient en molts països, i cal desenvolupar una normativa clara per garantir la seguretat alimentària i la qualitat dels productes.

A més, encara hi ha una gran desinformació sobre els insectes com a aliment, i és important sensibilitzar a la població sobre les seves possibilitats nutricionals i les seves virtuts ambientals.

En conclusió, el consum i la comercialització d'insectes són una tendència en alça en la indústria alimentària, i tenen el potencial de ser una solució sostenible a la creixent demanda de proteïnes en l'àmbit mundial.

Però quins insectes es consumeixen més? A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el gerent d'Insectum Alberto Pérez (àudio)