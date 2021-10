Quines seran les tendències "torronaires" d'aquest Nadal?

L'època daurada del torró són les festes de Nadal, però podem trobar tot l'any. Per saber com es fa un bon torró parlarem amb l'Àngel Jubete,propietari i director general de Virginias.



- Quan una persona pensa en torrons ho relaciona amb el Nadal.



Tothom pensa que és un postre típic de Nadal, però totes les empreses han anat innovant i col·locant productes perquè puguin ser venuts tot l'any. Estem fabricant grans postres o bombons grans que podríem definir-los com els torrons en l'actualitat.



- Vau treure un torró per Sant Jordi.



Sí també vam treure el torró de Sant Joan amb un massapà i tot de fruites pràcticament igual que la coca de Sant Joan i per Sant Jordi va ser un torró amb pètals de rosa i cada cosa s'adapta a l'època de l'any.



- Com es fa un bon torró?



Primer de tot tenim una bona idea i després buscar bones matèries primeres i sobretot que encaixi la idea amb la gent. Ara també estem fent torrons més saludables amb menys sucres afegits i cada vegada estem buscant productes amb més fibra.



- Quin serà el torró estrella aquest Nadal?



Estem traient unes gammes sublims, és a dir, unes gammes top en unes edicions limitades, per nosaltres aquest és un dels productes estrella que presentarem a més a més de quatre nous productes més. A Catalunya hem apostat molt fort per fer una col·laboració amb la marató de TV3 i traurem un torró solidari on la majoria dels beneficis aniran ajudar aquesta campanya del mes de desembre.



- Com serà aquest torró?



Es tracta d'un torró molt clàssic, el torró tou d'ametlla, volíem fer un producte tradicional perquè ningú ho hagi de fer experiments en el moment de fer la selecció.