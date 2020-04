Quines queixes o denuncies sobre el coronavirus rep aquests dies la Síndica de Barcelona?

Arran de l'aprovació de la pròrroga de l'estat d'alarma per part del Congrés dels Diputats, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha anunciat que l'oficina romandrà tancada a la ciutadania fins dimarts que ve 14 d'abril.



Vilà ha garantit que qualsevol persona podrà formalitzar les queixes a través dels seus canals telemàtics, i que l'assessoria continuarà analitzant i resolent les queixes ciutadanes. L'oficina de la Sindicatura de Greuges de Barcelona roman tancada al públic des del dilluns 16 de març, data des de la qual tot l'equip professional de la institució va iniciar el teletreball.

Vilà ens explica "hi ha cues importants en els serveis socials, sobretot a Ciutat Vella, jo crec que s'està donant resposta en la mesura del que es pot. L'ideal és realitzar consultes telemàtiques i amb cita prèvia, com sempre" contínua "Crec que l'ajuntament de Barcelona està fent bastant pels sense sostre, donada l'emergència i immediatesa de la situació i els recursos són els que són".



Però què passa amb la gent que és multada per no complir el confinament? "hem rebut queixes de persones que han estat multades perquè no han pogut demostrar que anaven a comprar o a la farmàcia, quan passi tot això caldrà revisar cas per cas. De qualsevol manera cal portar el document d'acte justificació facilitat pel departament d'interior de la Generalitat" Explica la Síndica. "hi ha persones que porten a un acompanyant a comprar per diversos motius que a vegades és difícil de justificar".

Respecte a les escombraries, l'ajuntament de Barcelona ha demanat que no es deixin les bosses fora del contenidor per a evitar un triple treball als serveis de retirada d'escombraries de l'ajuntament " és una cosa que no sols cal fer ara, és alguna cosa que cal fer sempre" acaba la Síndica. El telèfon per a denúncies o consultes és el 93 413 29 00 o al mail sindicadegreuges@bcn.cat