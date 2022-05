Quina tarifa ens convé més? Regulada o lliure?

Quina tarifa ens convé més? La regulada o la lliure? Quina diferència hi ha i en funció de què ens convé una o l'altre? Podem canviar quan ens vingui de gust? Per resoldre tots aquests dubtes tenim a la delegada territorial de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente



- Quina seria la tarifa més adient?



És una molt bona pregunta i no és fàcil de respondre. T'explico una mica com funciona cadascuna i crec que cada persona el que haurà de fer és un exercici de quin tipus de consum té i després decidir. Està la del mercat lliure i la del mercat regulat, aquesta última el que t'ofereix és un preu variable (és la que més pujat últimament) i fa que no puguis determinar quan pagaràs de llum. Aquí també es fan servir els trams horaris, tot i que, no té massa transcendència. Aquestes tarifes són les que normalment té la gent que no ha mogut mai el preu de la seva factura, també es diu tarifa PVC què vol dir preu voluntari del petit consumidor i surt a la factura. Aquestes tarifes no tenen permanència i són variables depenent dels horaris, pots tenir una sèrie de beneficis i descomptes i són les que et pots acollir si demanes un bo social. Per una altra banda, tenim el mercat lliure on hi ha moltes possibilitats, molta llibertat de tarifa i normalment és una quota fixe, això li dona seguretat el consumidor perquè sabrà el que pagarà, però hem d'anar amb precaució perquè et poden aplicar una sèrie de descomptes quan tu venen i no vol dir que el resultat sigui millor perquè hi ha algunes que són bastant elevades i hi ha una infinitat, no podria dir-te quina és la millor.



- Quina tarifa recomanaries a una família de cinc membres i a una persona sola?



Potser la família on sempre hi ha algú a casa, li aniria millor una tarifa de mercat lliure, però tenim molt en compte quina tarifa està contractant per això des de l'OCU tenim uns comparadors què són molt acurats i donen bastant seguretat a l'hora de comprar aquestes tarifes.