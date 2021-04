Quina és la salut del llibre en català?

Diada de Sant Jordi I volem saber com és l'estat de salut del llibre a Catalunya, sortirem de dubtes amb el senyor Patrici Tixis president de la cambra del llibre.

-Quina nota li ficaries a la salut del llibre en aquests moments?

<< Un notable alt, malgrat que hagin passat un temps molt dur, llarg i amb molta angoixa, la veritat és que la salut del llibre és molt bona perquè si mirem un any enrera, les expectatives que teníem pel 2020 eren nefastes. Veure com de cop desapareixia el dia de Sant Jordi, una data on llibreters i editors tenim posada una gran esperança en què sigui una setmana extraordinària, malauradament no va ser així, vam estar tots confinats a casa. Una vegada hem pogut sortir del túnel del confinament, hem vist clarament que el lector té molt d'interès en els llibres i que potser el ritme de vida que portava no li deixava temps per reflexionar una mica i veure la vida d'una altra manera. En el confinament els llibres adquireixen un valor molt important i es converteixen en una eina de suport per salut emocional de la majoria de la gent.>>

-Quan llegeixes et pots imaginar que estàs en un altre lloc.

<< Correcte, en el sector tenim enquestes per saber com s'ha comportat el lector durant la pandèmia i el que responia la majoria de la gent era relaxació, tranquil·litat, reflexió i esbarjo.>>

-Estem parlant d'una reconnexió del lector amb el llibre.

<< Si, des del mes de maig de l'any passat fins el Nadal ho hem notat, ha estat bastant intens, el llibre a recuperar allò que sempre havia tingut.>>