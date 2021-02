Quina relació hi ha entre la perduda de pes i el coronavirus?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem de perdua de pes i coronavirus amb el doctor Pere Clavé, director de recerca del Consorci Sanitari del Maresme. L’Hospital de Mataró, centre integrat en el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), ha posat en marxa un protocol de suplementació nutricional als malalts de COVID-19, a partir del mateix moment en què són ingressats, que ha permès reduir a la meitat la pèrdua de pes dels pacients i millorar el seu estat nutricional per combatre millor la malaltia. L’aprenentatge de la primera onada de la pandèmia va permetre als investigadors del CSdM estudiar com la malaltia actua generant en el pacient un estat d'hipercatabolisme (alteració metabòlica quan una persona es troba en un estat crític produint-se una major despesa energètica i destrucció de musculatura esquelètica). La pèrdua de pes està explicada per aquest hipercatabolisme i també pels vòmits i diarrees associats a la malaltia, la dificultat de menjar per la insuficiència respiratòria i l’aplicació d’oxigen i la disfàgia. La COVID-19 genera molts casos de desnutrició severa. A la primera onada, l’equip investigador de motilitat digestiva del CSdM, dirigit pel doctor Pere Clavé i del que formen part les nutricionistes Paula Viñas i Claudia Alarcón, va desenvolupar un estudi de recerca juntament amb Nutricia, l’àrea de nutrició especialitzada de Danone Specialized Nutrition, amb l’objectiu d’analitzar l’aparició de la desnutrició i la disfàgia en pacients COVID-19. En aquesta investigació clínica se'n van cribar un total de 205 pacients i es va detectar un 45,5% de malnutrició a l'alta. També es va observar que la pèrdua de pes, sobretot dels pacients malnodrits, havia estat molt significativa. A la segona onada, aplicant un protocol de suplementació nutricional precoç i una dieta hospitalària hipercalòrica-hiperproteica a 401 pacients, s’ha comprovat que la malnutrició en el moment de l'alta del pacient s'ha reduït a 32,7% i la pèrdua de pes també ha estat sensiblement menor, ja que la pèrdua mitjana de 6 kg en tot el procés de la malaltia (des que inicien els símptomes a casa fins que marxen d'alta) que es va observar durant la primera onada, en aquesta segona onada s’ha situat entorn dels 3 kg. Segons els investigadors, la intervenció precoç és fonamental per evitar que es produeixi la pèrdua de pes i la desnutrició.