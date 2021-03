Quina previsió té el gremi de pastissers pel dia de la mona?

Dintre d'uns dies arriba dilluns de Pasqua i serà el segon que viurem amb pandèmia. Per saber la percepció del sector pastisser tenim al senyor Elias Miró president del gremi de pastissers.

Aquest any, en grau de pandèmia estem diferents de l'any passat, l'estat d'ànim també és un altre, l'any 2020 no sabíem el que passava i teníem por. Aquest ja sabem com actuar i com ho hem de fer, llavors la previsió de vendes és positiva.

<< Des del sector ens agradaria quedar-nos una mica per sota de la Pasqua del 2019, sabem que no arribarem a les mateixes xifres que l'any 2019, però en xifres d'unitat estarem més o menys igual, això si, les unitats seran més petites i no es factura igual. >>

Quina serà la mona de moda d'aquest any?

<< Mirem els personatges de pel·lícules que han coincidit amb Nadal i normalment són aquests els personatges que estan més de moda. Com aquest quasi no hi ha hagut estrenes,agafarem idees dels que ja hi havia fa dos anys i també estem fent un repàs pels personatges típics i tòpics de Marvel o de Disney.>>

Que posem a la mona, ou bullit o de xocolata?

<< La tradició va començar amb l'ou bullit, però com tot, la gastronomia també va evolucionant i malgrat que la tradició està bé conèixer-la. Hi ha gent que la fa amb ous bullits, però la gran majoria ha evolucionat cap a la xocolata que és molt més atractiva de menjar.>>

Com és una mona tradicional?

<< Per una figura de xocolata feta a mà i sense motlle, podem trigar unes quantes hores de feina i és lògic que tinguin un import considerable, a vegades no pensem en l'estona de feina que hi ha darrere d'aquella elaboració.>>