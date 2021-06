"Quina nit" el llibre que explica la història del disc més important de Sau

No és un disc qualsevol del qual parla el llibre "Quina nit", possiblement també és el disc que va canviar la vida del grup Sau, de Pep Sala i de molts de nosaltres. Parlarem del llibre i de la petita història que parla sobre un dels millors àlbums d'una de les bandes de rock més importants de Catalunya com és Sau. Parlarem amb el Pep Sala.

-Va ser una gran nit?

Van ser moltes nits i va ser un període extraordinari de la nostra vida tant en Joan com jo ens sentim molt afortunats de veure-ho viscut i especialment afortunats de veure-ho viscut al costat d'un home tan extraordinari com és el Carles. Va ser una època on nosaltres vam passar de ser un grup que ens coneixien a Osona a ser un grup reconegut arreu de tota Catalunya i de passar de vendre mil discos a passar a vendre 100 mil, que ningú encara sap exactament la xifra de quants àlbums ens vam vendre.

-El vostre inici és curiós amb aquest punt d'inflexió l'any 89 que estàveu amb la gira "Per la porta del servei" on encara no éreu molt coneguts i vau apostar moltíssim per aquest treball.

En aquest llibre expliquem tot els detalls de les anècdotes més divertides. Vaig tenir la immensa sort que va venir una persona què és el Pere Morell que va creure molt en nosaltres i ens va ajudar sense que li demanéssim, ens va veure escurats i ens va donar un cop de mà econòmicament i ens va ajudar durant molts anys i es va convertir en un dels meus millors amics.

-Estem parlant d'un disc que té trenta-un anys.

Va ser una època extraordinària, ha passat molt de temps i realment és increïble.

-Què trobarem en aquest llibre?

Expliquem tres anys de la nostra vida, no és un llibre literari, més aviat és un llibre on expliquem la nostra història com si estiguéssim fent unes cerveses i a més a més tenim la sort que la gent l'ha collit bé, al cap de pocs dies es va acabar la primera edició i estem encantats que a la gent li hagi agradat.