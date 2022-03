Roba, medicaments, aliments o diners, Quina és la millor manera d'ajudar a Ucraïna ? La preocupació per la situació que s'està vivint a aquell país és creixent entre els ciutadans, i des de Catalunya són moltes les persones que volen ajudar, i en els darrers dies han proliferats els punts de recollida de material a diversos punts. Però quina és la millor manera d'ajudar ? Ho parlem amb la Pepa Martínez, que és presidenta de Lafede.cat, que és l'entitat que aplega més d'un centenar d'organitzacions no gubernamentals, qui ens explica com ajudar de la millor manera : “Primer de tot hem de dir que la societat catalana, és una societat molt solidària. Sempre que hi ha hagut situacions d'emergència hem respost de seguida, i això s'ha de posar en valor, és un punt molt positiu por part nostre. Potser el que ens falta és una mica de paciència. Volem actuar de seguida, i primer s'ha d'organitzar una mica. El que hem de fer és informar-nos i no tenir pressa per actuar. Les donacions més útils són, sens dubte, les econòmiques. Sé que molta gent pot tenir dubtes de cap a on van aquests diners i això de vegades et fa ser més prudent a l'hora de donar diners, però el que és cert és que si ens informem bé i sabem on aniran, una ajuda econòmica ens permet ser molt flexibles, perquè les persones avui tenen un corridor humanitari, però potser demà es tanca, i la logística va canviant, i els diners ens permeten ser flexibles, ràpids i adaptar-nos a les noves situacions que puguin surgir. A més es més eficaç comprar tot el que calgui en els països en conflicte. Sortirà més barat, ajudarà a l'economia local, serà millor pel medi ambient... són coses que encara reforcen més els motius per fer donacions econòmiques. I no només ara a Ucraïna, és sempre, en tots els conflictes i situacions d'emergència.