Quina diferència hi ha entre els variants britànica, sud-africana i brasilera de la Covid-19?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem de l'ultima hora de la pandèmia amb el Dr. Juan Pablo Horcajada, coordinador de la covid-19 a l'Hospital del Mar i president de la Societat Catalana de Malalties infeccioses i Microbiologia Clínica. Aquest dilluns arribarà a Catalunya la nova tongada de vacunes contra la Covid-19, amb 73.520 dosis. Són vacunes produïdes per les farmacèutiques Pfizer-BioNTech i Moderna, que s'utilitzaran, majoritàriament, per cobrir segones dosis. El gruix de les vacunes seran de Pfizer-BioNTech. N'arribaran 65.520 unitats, gairebé 6.000 menys de les compromeses. De Moderna han arribat aquest diumenge 8.000 dosis que s'esperaven des de la setmana passada. Aquesta nova remesa de vacunes, després dels darrers endarreriments en la distribució de les farmacèutiques, permetrà reprendre el ritme de vacunació. Segons ha explicat Salut, aquesta setmana gairebé només s'han administrat segones dosis, justament perquè no arriben prou vacunes. I asseguren que aquest fet afecta la rapidesa de desplegament de l'estratègia de vacunació entre els col·lectius més vulnerables. El doctor Horcajada tambè ens ha explicat la direncia entre soca i variant del coronavirus i han especificat les diferencies entre les tre noves variants: britànica, sud-africana i brasilera.

